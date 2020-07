"Me falta un mes de recuperación": Izquierdo se pone a tiro para el regreso

José Heriberto Izquierdo, jugador del Brighton de Inglaterra, ha tenido un duro proceso de recuperación tras haberse operado los meniscos de su rodilla izquierda y desde abril del año pasado no ha podido sumar minutos con su equipo. Pero los problemas comenzaron mucho antes, pues pasado el Mundial de Rusia 2018 diversas molestias en la rodilla le han impetido ganar la continuidad deseada.

En diálogo con el VBar Caracol, Izquierdo aseguró que ya se encuentra en la fase final de su recuperación, y si bien contó que la pandemia retrasó el proceso, viajará este lunes a Inglaterra para ponerse a tiro: "Ya estoy en la parte última de la recuperación y estaría terminándola en el equipo con miras a la temporada que sigue. (...) Llevo casi tres meses entrenando en Colombia con un ‘fisio’ en Pereira".

Respecto a los objetivos con el Brighton, el extremo colombiano precisó que tiene "un deseo increíble de jugar": "Mi deseo claro es terminar mi recuperación, ha sido un tiempo muy largo, pero sé lo que quiero y deseo, el deseo que tengo de jugar es increíble. Todo va a depender de lo que muestre en la cancha, en los entrenamientos", dijo.

Finalmente, la ‘pregunta del millón’ gira en torno a cúanto tiempo le resta para unirse a los trabajos con el club inglés y, afortunadamente, ya está muy cerca de lograrlo: "Yo creería que me faltaría un mes de recuperación por lo planeado con el ‘fisio’. Ya los tiempos se retrocedieron demasiado, yo debí haberme recuprado desde mayo. No tengo los implementos que tendría en el club y eso sería diferente, igual ya he adelantado gran parte de la recuperación", concluyó.