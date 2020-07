"No dudé dos veces en decir que sí": John Narváez, nuevo fichaje de Tolima

Deportes Tolima le madrugó a la contratación de jugadores para el regreso del fútbol colombiano, y sumado al fichaje del delantero Juan Fernando Caicedo ahora se suma el defensor John Narváez, quien proviene del Macará de Ecuador.

La nueva incorporación extranjera del conjunto ‘Pijao’ habló en los micrófonos del VBar Caracol, donde afirmó que siempre estuvo en la disposición de llegar al equipo dirigido por Hernán Torres desde los inicios de 2020:

"Anhelaba mucho la ciudad, me gustó mucho la ciudad, el equipo, estuvimos 1-2 días entrenando en el complejo [con Macará en la Pre Libertadores] y me llamó desde el inicio de año. La noticia me cayó muy bien, no dudé dos veces en decir que sí", aseveró.

Respecto a sus posiciones dentro del campo, Narváez aclaró que, si bien se ha desempeñado como lateral, su fuerte es como defensor central: "Mi puesto ha sido central, tuve la posibilidad de debutar con la Selección mayor de central, y ese es mi puesto. Debuté con 17 años y por lo joven jugué de lateral derecho cinco años de mi carrera y luego jugué de central por el resto de mi carrera".

La negociación ya está lista, y solo resta que el jugador defina cuándo podrá viajar a Colombia para unirse a los trabajos con el equipo: "Se está definiendo esta situación, estoy reorganizando muchas cosas. Esperando la llamada porque todo está complicado por la pandemia. Ya la dirigencia del Tolima está haciendo su esfuerzo para que yo llegue a Ibagué", concluyó.