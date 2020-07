"Abordaje se hará en grupos más pequeños": Aeronáutica sobre protocolos

Juan Carlos Salazar, Director de la Aeronáutica, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, entregó detalle sobre los protocolos de bioseguridad que se implementarán para la operación de los aeropuertos en el país. Explicó que en el caso de los viajes nacionales, los pasajeros deberán llegar máximo dos horas antes del vuelo y que al llegar al se les tomará la temperatura. Señaló, además, que se deberá garantizar un distanciamiento de dos metros.

“El transporte aéreo se ha venido preparando, de manera que tenemos los más altos estándares mundiales para garantizar que tanto la infraestructura aeroportuaria, las aeronaves, pero también el personal que trabaja en los aeropuertos, en las tripulaciones, cumplan estándares altos que le garanticen seguridad a los pasajeros”.

Explicó además que no habrá servicio abordo. También señaló que los pasajeros deberán portar su respectivo tapabocas y en caso de que no lo tenga, no podrá ingresar al aeropuerto.

Finalmente indicó que el abordaje se hará en grupos más pequeños.