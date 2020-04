Por culpa de aerolíneas, colombianos se quedaron atrapados en el exterior

A causa del coronavirus muchos viajeros a nivel mundial se quedaron atrapados en un país distinto al de su residencia, sin una posibilidad clara de regresar. Sin embargo, a esta problemática se suman las denuncias de personas que se encontraban de regreso, y por decisiones de las aerolíneas se quedaron atrapados por meses en un país en el que solo estarían unas horas.

Por ejemplo, Yessenia Pérez, una colombiana que volvería a Colombia desde los Emiratos Árabes, tenía que hacer escala en Inglaterra; para su infortunio, y el de otros colombianos arribaban de otros países, el vuelo se adelantó. "Llegamos a Londres a las 5:30 de la tarde, y teníamos más o menos cuatro horas de espera para tomar el vuelo hacia Colombia. Sin avisarnos nada, Avianca adelantó el vuelo a las 5:00; es decir, mientras nosotros estábamos en el aire, ellos adelantaron el vueloy nos dejaron", explicó Pérez.

Razón por la cual, añadió, "acá en el consulado nos dieron una solución de comprar otro vuelo que salía al otro día en Suiza, pero nosotros no teníamos contemplado ese gasto. En ese vuelo se fueron siete colombianos, pero otros cinco nos quedamos acá. No somos muchos, pero tenemos el mismo derecho que el resto".

"No nos podemos quejar porque el consulado y la Embajada nos han dado bonos para la alimentación y el hospedaje. Pero necesitamos regresar pronto. Este es un país demasiado costoso y llevamos desde el 22 de marzo acá. Una de las integrantes está embarazada y tiene un hijo de cinco años", concluyó.

Por otra parte, Olga Lucía Zapata, otra colombiana, varada en México, denunció que su vuelo de regreso al país estaba también para el 22 de marzo, un día antes de la restricción aérea en Colombia; pese a ello, sin notificarle nada, su aerolínea decidió cancelar el vuelo.

"Este viaje lo canceló la Aeroméxico, pero nunca supe por qué. Cuando llegué al aeropuerto me encontré con esa sorpresa. Era el último vuelo de ese día; yo debía llegar a Colombia, pero por irresponsabilidad de esta aerolínea estoy aquí. No tuvieron la gentileza de enviar ni siquiera un mensaje, correo o algo para avisarme que lo habían cancelado", explicó Zapata.

Dada la situación, aclaró que "ya no tengo plata. Estoy endeudada por las ayudas que he pedido. Yo sufro de fibromialgia, pero la tengo alborotada por el hecho de estar aquí con este estrés tan horrible y sin dormir. He escrito correos al consulado, pero solo me responden que debo tener paciencia, que ellos me tienen en cuenta".

"En una llamada, hace como tres semanas, me ofrecían un vuelo de regreso. Pero me estaban cobrando USD $300, y que tenía que llegar a Bogotá a pagar hotel, pero yo no tengo cómo pagar ni lo uno ni lo otro. No sé por qué hablan de vuelos humanitarios si están cobrando todo esto. Aparte, no he tenido ninguna ayuda de medicamentos o alimentos por parte ellos", concluyó.