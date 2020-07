El Pulso del Fútbol, 01 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Jhon Viáfara con el Once Caldas frente a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores del año 2004. César dijo: “El Once Caldas ganó su grupo con 13 puntos. Después sacó al Barcelona de Ecuador en octavos, al Santos en cuartos, Sao Paulo en semifinal y le ganó la final a Boca Juniors”. Sobre el jugador Óscar mencionó: “Nació en Robles, Valle del Cauca e integró la Selección Colombia en el año 2004 y el 2007”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual criticó la actuación del defensor colombiano Jeison Murillo en los últimos partidos con el Celta de Vigo. César manifestó: “Son opiniones y son respetables, pero al oyente lo invito a que no le diga malo a Jeison Murillo, que ha jugado en la Selección Colombia y varios clubes del exterior”. Por su parte Óscar complementó: “Uno puede decir que Jeison jugó mal, pero nunca se puede decir que es un mal jugador”.

Además, nuestros panelistas opinaron acerca de la situación que se presentó ayer en el partido entre Barcelona y el Atlético de Madrid, en la que el entrenador Quique Setién hizo entrar a Antoine Griezmann al minuto 90 del partido. César resaltó: “Ya hemos hablado de la mala relación interna del Barcelona y me parece que Setién le faltó el respeto a Griezmann, no tiene sentido meterlo en el minuto 90”. Mientras Óscar destacó: “Usted habla ahora del ingreso de un jugador en la agonía del partido, pero no dijo nada el día que le pasó lo mismo a Carlos Bacca”.

