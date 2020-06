“Había policías de civil disparando hacia la comunidad”: madre menor Soacha

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, la madre de Duván Mateo Álvarez, Deisy Álvarez, se refirió a los hechos que rodearon la muerte del menor durante un operativo de desalojo de las autoridades en Soacha. Explicó que hasta el momento las autoridades no le han entregado información sobre los hechos.

“Hubo un enfrentamiento, nosotros vivimos cerca de los hechos (…) y en eso el ESMAD tiró gases lacrimógenos, el momento fue desesperante, la comunidad salió a correr porque el gas se nos metió a las viviendas. En esos momentos el niño se me perdió, no sé en qué momento, lo echamos de menos como a la hora, pero nunca nos imaginamos en qué momento pues el niño fue a estar allá (…). Le aclaro a mucha gente que por favor entienda, él era un joven, estudiaba, era de su casa, no tenía ningún vicio. Lo único que les pido de corazón es que se haga justicia”.

Además indicó que durante el operativo hubo personal de la policía de civil disparando.

“Tenemos claro que había policías en civil. Hay testigos de que había policías de civil disparando (…) policías en civil disparando hacia la comunidad”, agregó.

El hecho ocurrió el pasado 25 de junio en Soacha.