“Fue un impacto de bala, el niño no participaba de la protesta”

En entrevista con Caracol Radio, la madre de Duván Mateo Álvarez, el joven de 15 años que falleció en medio de un operativo de desalojo de tierras en Soacha, aseguró que su hijo murió por un impacto de bala cuando se encontraba en el lugar donde se adelantaba el procedimiento por parte de la alcaldía del municipio con el apoyo del ESMAD.

“Lo cogió un tiro que lo traspasó, fue un impacto de bala. En esos momentos hubo desesperación, todos salimos a correr y no me imaginé que mi hijo estuviera allá, uno de los amigos me dijo que lo habían subido a un carro y lo llevaban allá, el niño falleció instantáneamente”, explicó la madre del menor.

Según la familia de Duván Mateo, él no estaba participando de los disturbios y se encontraba en el lugar, por que salió justo en ese momento de su casa y se quedó a ver qué era lo que estaba pasando.

“Nosotros no estábamos participando de nada de eso, el niño tampoco, el único error del niño fue salirse de la casa en ese momento y por su curiosidad ponerse a mirar que era lo que estaba pasando”, indicó la madre del menor.

La Fiscalía General de la Nación anunció que la investigación por este caso quedaba abierta oficialmente con el fin de establecer la forma en la que falleció el menor, la familia de joven esperan que este caso no quede así y la investigación arroje resultados.

#Fiscalía abrió investigación por los hechos que rodearon la muerte de un adolescente durante un trámite administrativo de desalojo de un predio el pasado jueves 25 de junio, en el barrio Ciudadela Sucre, Comuna Cuatro, de Soacha #Cundinamarca. pic.twitter.com/HUaWI4yYsx — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 28, 2020

“Lo único que pido es que se haga justicia y que la muerte de mi niño no se quede así y que por favor se pongan la mano en el corazón y averigüen, que se llevaron a un niño inocente que lo único que quería era estudiar y tener amigos”, aseguró Deisy Álvarez.

La investigación de este caso la tiene el CTI de la Fiscalía, mientras que la Alcaldía de Soacha también continua con las indagaciones en el sitio donde ocurrió la muerte del joven de 15 años.