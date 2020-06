"Salir campeones, más que una obligación, es un deseo que tenemos"

El defensor de Atlético Nacional, Helibelton Palacios, pasó por los micrófonos del VBar Caracol. La preparación de cara a volver a competencia, el trabajo para volver a su mejor nivel y las aspiraciones de la plantilla en la Liga colombiana fueron algunos que los que temas que tocó.

En cuanto a los preparativos del equipo, Helibelton aseguró que a los jugadores se les entregarán algunos implementos para el cuidado ante la pandemia de la COVID-19 y evitando, en los primeros entrenamientos, contacto próximo entre ellos. " "Ellos nos han mostrado un video de como sería nuestros inicios, con los respectivos kits que el club nos va a regalar a nosotros y respetando las distancias entre cada jugador y evitando tener contacto cercano en nuestros inicios, irlo manejando etapa a etapa".

Uno de los objetivos personales de Palacios es retornar al nivel que demostró en el Deportivo Cali, y si bien siente que todavía no ha conseguido la plenitud de su rendimiento, sí considera que va por buen camino:

"Acá [en Nacional] no he encontrado ese gran punto de equilibrio, también teniendo presente que he hecho muy buenas cosas aquí y otras no tanto. Ahora que se me da la oportunidad de jugar de central se me ha abierto un poco el panorama para seguir aprendiendo", expresó.

Finalmente, hablando de los objetivos del club cuando la temporada se reaunude, el lateral colombiano reconoció que es un deseo de todo el plantel salir campeones, mas no lo ve como una obligación. "Más que obligados es un deseo que hace rato tenemos, porque no lo hemos podido tener con muchos de los compañeros que hemos llegado. Es uno de nuestros mayores objetivos conseguir ese título de liga, preparándonos muy bien y hacer un equipo que merezca ganar.