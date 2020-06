"Si a los 20 años me hubiera dirigido Lillo, sería Messi": Mayer Candelo

Uno de los grandes ídolos para Millonarios en las épocas recientes es, sin duda, Mayer Candelo, quien hizo parte de la nómina que consiguió la estrella 14 para el ‘Embajador’ en el Torneo Finalización 2012 y el cual, en sus cuatro años vestido de azul (2011-2015), se ganó el corazón de la hinchada.

En diálogo con el VBar Caracol, y en el marco del cumpleaños número 74 de Millionarios, el caleño no escondió su "amor" por la institución y los grandes momentos que allí vivió: "Es un día especial para todos por lo que ha representado Millonarios en la historia del fútbol colombiano. Son 74 años de grandeza. (...) En mis dos ciclos en Millonarios aprendí a jugar con todo el amor", aseveró.

Mayer tiene claro que su corazón está repartido en dos: por un lado, desde pequeño, guarda un amor único por el Deportivo Cali, equipo del que es hincha; y por el otro está Millonarios, al cual, según dice, aprendió a amar: "Amo al Deportivo Cali porque antes de nacer ya era hincha. Me dieron todo. Y amo a Millonarios porque me enseñó a amarlo por su grandeza".

Entretanto, ya hablando de su faceta como director técnico, aseguró que confía en sus capacidades en caso de que salga alguna oferta, pero tiene una aspiración en particular: "Hoy estoy esperando una oportunidad en cualquier lado. Pero el sueño es dirigir a Millonarios".

Finalmente, Candelo dejó claro que, contrario a las críticas de muchos periodistas y de la opinión pública, el técnico Juan Manuel Lillo no es ‘versero’, y que por el contrario, tiene una gran conocimiento que en Colombia no se supo aprovechar: "Lillo no es 'versero'. Que aquí no valoremos a los que nos vienen a enseñar es diferente". Y, tras haberlo tenido como entrenador en Millonarios en 2014, reconoció que "si a los 20 años me hubiera dirigido Lillo, sería Messi".