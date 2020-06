"La hinchada ayudó al América a salir campeón": Juan David Pérez

El extremo del América de Cali, Juan David Pérez, fue uno de los invitados en el VBar Caracol, donde habló del presente del equipo tras la salida del técnico Alexandre Guimarães, su paso por Millonarios, el deseo de haberse quedado, y su relación con el técnico Jorge Luis Pinto.

Pérez no escondió su tristeza por la salida del técnico Guimarães, pues consideró que todo fue muy repentino y que el club atravesaba un proceso exitoso bajo su mando: "Para nosotros fue difícil la salida del ‘profe’, por lo que venía haciendo el equipo, por lo que veníamos saliendo campeones. Pero bueno así es el fútbol, unas veces estamos , otras no".

Sin embargo, no pierde la esperanza de que el equipo pueda reponerse, obtener buenos resultados y pelear por títulos para seguir recompensando a la afición. "América tiene una muy buena base, un muy buen equipo, esperemos que el técnico que llegue lo haga con la mejor disposición. (...) A a la hinchada esperemos seguirle respondiendo como hemos venido haciendo. Este es un equipo comprometido, y en estos clubes siempre hay que pelear y estar entre los ocho", puntualizó.

Respecto a sus vivencias en Millonarios, Pérez reconoció que, en su momento, quería quedarse en el club, no obstante, las directivas le dijeron que no era posible: "Fue una lástima no quedarme en Millonarios. (...) Ya pasa ahí todo por las directivas de Millonarios y no hicieron uso de la opción de compra, y yo les dije que el préstamo también podía ocurrir, pero me dijeron que no tenían el dinero".

En los últimos tiempos de Jorge Luis Pinto al mando de Millonarios, varios sectores de la opinión pública aseguraron que el equipo "se le había parado al técnico" a raiz de la presunta mala relación que tenía con los jugadores. Estas afirmaciones fueron desmentidas por Pérez y, por el contrario, dijo que el trato con el DT era muy bueno:

"Con el profe la relación quedó excelente, con él nunca tuve ningún problema y no tuvo problemas conmigo. La gente siempre especula cosas. Lo digo terminé bien con el profe, un gran técnico , trabajador a morir, y la verdad con él la relación muy buena. Espero en algún punto volver a estar con él", concluyó.