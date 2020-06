El Pulso del Fútbol, 8 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los protocolos presentados por la Federación Colombiana de Fútbol ante los ministerios de deporte y salud, de los que aún no ha llegado una respuesta oficial. Óscar dijo: “No llegaron ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo y mucho menos hoy. El deporte les quedo grande a los ministros”. Sobre el tema César comentó: “A través de la salud no se ha podido hacer nada y ya la primera fecha que dio el ministro del deporte no se va a poder cumplir”.

Otro de los temas tuvo que ver con los 5 cambios que han implementado algunas ligas del mundo en su regreso, por la cantidad de partidos que se tienen que jugar para aliviar un poco el calendario futbolístico. Óscar manifestó: “Los jugadores tienen mucho tiempo sin entrenamientos reales y eso afecta mucho al futbol”. Por su parte César complementó: “Creo que es una medida de protección al jugador, aunque a veces no funcione. La rotación se ha vuelto casi que obligatoria en el contexto del fútbol actual y futuro”.

Además opinaron acerca del favoritismo que tuvo la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994. Óscar resaltó: “Eso lo dijo Pelé y se equivocó, yo acostumbro a tener muy bien los pies en la tierra y por eso no pensé nunca en el título”. Mientras César destacó: “Nosotros no pensábamos en el título, pero si nos ilusionamos mucho porque las grandes celebridades del balompié en esa época con sus comentarios nos lo hacían ver así. Además, veníamos de hacer una gran Eliminatoria y de ganarle a Argentina 5-0 en Buenos Aires”.

No olvide escuchar el audio del programa.