Mi Banda Sonora con Gregorio Pernía

Irreverente, persistente y auténtico caracterizan la personalidad del actor colombiano Gregorio Pernía, a quien hemos en varias producciones televisivas como La madre, La hija del mariachi, Las detectivas y el Víctor, Sin senos no hay paraíso, entre otras.

Desde su casa en el golfo de Morrosquillo, Gregorio nos contó sus mejores anécdotas de vida: sobre sus relaciones amorosas, su entrada a la televisión colombiana, su hijo de 33 años que renoció en el 2019, su grado de bachiller a sus 39 años, entre otras.

Superando todos las barreras técnicas, logramos tener una charla amena y divertida con el actor en Mi Banda Sonora. Conozca aquí su lista de canciones:

Mi viejo-Piero

El rosario de mi madre-Maria Dolores Pradera

Sueña-Luis Miguel

No es lo mismo-Alejandro Sanz

Malo-Gregorio Pernía

We are the champions-Queen

La casa de Fernando-La Billos Caracas Boys

Daddy cool-Boney M

Estar lejos-Fonseca y Willie Colón

A fuego lento-Rosana

We are the world-USA for Africa