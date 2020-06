"Solicitamos a MinDeporte quitar el reconocimiento deportivo al América"

Luis Alberto García, Secretrario General de la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), habló en el VBar Caracol sobre la solicitud que la entidad emprendió contra el América de Cali por el incumplimiento en el pago a los jugadores, además de la suspensión del contrato laboral de varios de ellos.

"América está adeudando salarios de marzo y abril y a la vez ha suspendido contratos. Esto trae consecuencias y los trabajadores pueden demandar si así lo consideran", expuso García, quien añadió que, a raiz de estos hechos, "solicitamos al Ministerio del Deporte quitar el reconocimiento deportivo al América de Cali".





En cuanto a al reanudación del fútbol, García consideró que para velar por la integridad del deportistas es necesario disponer de espacios donde se controle la propagación del virus: "Si vamos a proteger la salud de los futbolistas, tenemos que hacerlo en una sede donde puedas controlar un poco más los contagios".

Finalmente, recoconoció que las conversaciones con el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, no han podido prosperar, y espera que se pueda involucrar a los futbolistas en las medidas para el retorno del balompié nacional: "Con Vélez no tenemos diálogo (...) No hemos logrado que los directivos entiendan que los futbolistas hacen parte", concluyó.