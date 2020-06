"Si nos toca fútbol sin público, resistiremos": José ‘Pepe’ Mujica

El expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, fue uno de los invitados en el VBar Caracol, donde, mezclando su gran trayectoria y experiencia política, así como su declarada pasión por el fútbol, repasó la coyuntura que afronta el balompié mundial con la pandemia de la COVID-19 y dejó varias reflexiones para la sociedad que, como él dice, debe "resistir" en medio de esta situación.

Mujica reconoció la fuente tan grande de entretención que representa el fútbol para la sociedad, y su ausencia podría sentirse como un "vacío" que espera por retornar a la normalidad: "Es evidente la gigantesca pasión que [el fútbol] despierta en nuestras masas, sentía como un vacio y es posible que poco a poco se vaya retomando, pero todavía va a haber alegrías por un lado y dolor de cabeza por otro. El mal no está erradicado, y tenemos que aprender a hacer cosas cuidándonos".

"No me gusta que se olviden de la sociedad donde nacieron", expresó Mujica ante las actitudes que toman varios futbolistas por las riquezas que generan en el deporte, y aseguró que en tiempos pasados los atletas eran vistos como unos "vecinos comunes y corrientes":

"Cómo vivían y lo que ganaban los jugadores de futbol eran practicamente unos vecinos comunes y corrientes. Ahora la televisión y la propaganda han transformado esto, han despertado una pasion en un negocio formidable. Y claro, los grandes jugadores de fútbol están en la categoría de artirstas, y hay mucha gente que mueve dinero alrededor de ellos. (...) Pero no me gusta que se olviden de la sociedad donde nacieron", puntualizó.

Otro de los ingredientes que han girado en torno al fútbol, y no precisamente el más gustoso, ha sido la corrupción y las enormes cifras que se manejan detrás de este. Según el expresidente uruguayo, a veces estos componentes terminan por opacar el juego en su esencia:

"El espectáculo pasa a ser un pretexto de unas cosas que se mueven atrás. Algunos sugieren metodologías de lavado de dineros, qué sé yo, no estoy metido en ese mundo, pero se manejan cifras que resultan obscenas. Invevitablemente se ha transformado en un súper negocio. (...) Pero sigue teniendo esa magia cuando corre la pelota, y naturalmente en las sociedades que vivimos tal vez haya una exageración, pero es el mundo demostrativo que nos toca vivir".

Y hablando de la vida y los desafíos que traen consigo el coronavirus, este no cree en las afirmaciones que aseguran que "la pandemia nos hará mejores personas", pues para él el cambio radica en otras cuestiones que se suelen dejar a un lado y que entrañan las capacidades del ser humano:

"Este vivus no nos hará mejores. Nos mejora la lucha humana, nos mejora el desarrollo de nuestra conciencia, de nuestra cultura y del aprendizaje que hagamos: este virus solos nos hace mal. Más bien hago votos por el desarrollo de una cultura que pueda entender que la vida se nos da. Hay que trabajar y el que no trabaja está viviendo a costillas de los que trabajan. Pero la vida no es solo trabajar, también hay que tener unas horitas para vivir. Vivir es cultivar los afectos", aseveró.

Finalmente, respecto a la reanudación del deporte por televisión y la ausencia del público en los estadios, ‘Pepe’ considera que hablamos de una "etapa de transición" en la cual es clave "resistir" y, sobretodo, tener "un poco de esperanza". Sin embargo, un aspecto que sí tiene claro es que la televisión no podrá sostener por sí sola al fútbol.

"Lo veo muy complicado, yo no sé, puede ser que el futbol europeo se sostenga solo con la televisión, en el futbol de mi país [Uruguay] imposible. La televisión es importante, pero no es capaz de sostener el fútbol profesional por su cuenta. Yo lo veo más bien como una etapa de acercamiento, pero tenemos que tener un poco de esperanza. En algun momento tendrá que aprecer algún milagro médico que enfrente a este virus y lo que es una pesadilla pase a ser un recuerdo, porque hay métodos para tratarlo y prevenirle. Esta es una etapa de transicion y bueno, si nos toca fútbol sin público, resistiremos", concluyó.