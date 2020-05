"Me arrepiento de haberme ido de Millonarios. Volvería con gusto": Riascos

El delantero colombiano, Duvier Riascos, habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre la supuesta rescisión de su contrato en el equipo Always Ready de Bolivia, su deseo de poder regresar al país en un vuelo humanitario y una decisión de la cual, hoy en día, se sigue arrepintiendo.

Riascos se ha convertido en un viajero del fútbol, pues, además de contar con una larga trayectoria, ha pasado por más de 15 equipos entre Colombia, Brasil, China, Chile, México y su más reciente escala, Bolivia. Sin embargo, tras solo dos meses en Always Ready, surgió el rumor de que al colombiano se le había rescindido el contrato por no asistir a un entrenamiento virtual, situación que desmintió.

"Con el club está todo bien, solo fue un malentendido. Les expliqué que yo me entreno como un profesional siempre. Estar en Zoom o no, no es un inconveniente", aseguró Riascos, agregando que ha estado entrenando todos los días y siguiendo las directrices del equipo sin mayores contratiempos.

Otro de los asuntos que ha inquietado bastante a Riascos en las últimas semanas ha sido el poder retornar a Colombia para pasar la cuarentena por la COVID-19, petición que ha hecho junto a otros futbolistas en Bolivia como Luis Carlos Arias: "Hemos estado tratando de que nos puedan repatriar en un vuelo humanitario (...) Esta semana salió un itinerario y Bolivia no aparece. A uno le dan ganas de llorar, desmotiva mucho", precisó.

Finalmente, no dejó escapar una decisión de la cual hoy en día se sigue arrepintiendo: irse de Millonarios en el 2017 tras quedar campeón en el Torneo Finalización contra Independiente Santa Fe: "Me arrepiento de haberme ido de Millonarios. Fue un lugar donde me brindaron mucho cariño. (...) Con el mayor de los gustos volvería", concluyó.