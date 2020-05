El enojo con Edwin Cardona por su deseo de volver a Boca

En los últimos tiempos el futbolista colombiano, Edwin Cardona, no ha escondido su deseo de, algún día, retornar a Boca Juniors, club donde estuvo entre el 2017 y 2019. Sin embargo, estos anhelos no han caído muy bien en México, principalmente en el técnico de los ‘Xolos’ de Tijuana, su actual equipo.

"Lo respeto, pero me no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca. Quiero jugadores comprometidos con mi equipo", aseguró Gustavo Quinteros en un Instagram Live con el periodista César Luis Merlo.

Cabe recordar algunas declaraciones del propio Cardona hace algunos días sobre su postura deportiva: "Para mí sería de mucha alegría que quisieran volver a contar conmigo o que me tengan en carpeta para volver. Sería un lindo desafío. Si me llaman y si fuera por mí, mañana mismo me iría, pero eso no depende de uno. La verdad haría todo lo posible para ir a Boca".

En la presente temporada con los ‘Xolos’ de TIjuana, Cardona ha disputado 6 partidos (cuatro por Liga y dos por Copa), sin embargo, todavía no ha marcado goles.