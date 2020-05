“Mi deseo es estar en el Mundial de Qatar”: Cristian Zapata

Cristian Zapata ha sido uno de los defensores centrales colombianos más importantes en los últimos años en la Selección Colombia. El jugador nacido en Padilla, Cauca, dialogó con el VBar sobre cómo se prepara en medio de la cuarentena, algunos hobbies y su deseo de jugar el próximo mundial de Catar 2022.

"He estado en casa, he aprendido a cocinar, no sabía. Esta cuarentena me ha tocado solo, es un poquito complicado pero he aprovechado el tiempo" dijo el defensor que además aprovechó estos días para leer un libro y no perder la condición física.

Sobre el regreso del fútbol en Italia afirmó que es una decisión correcta la de aumentar a cinco los cambios por partido. "Estamos en la fase 2, a la espera de lo que se diga a ver si se puede terminar el campeonato, ya hay equipos que han abierto sus campos de entrenamiento" expresó sobre la situación.

Sobre la Selección Colombia, Zapata destacó las oportunidades que le brindó el entrenador José Nestor Pékerman y aseguró: "Mientras pueda aportar algo y me sienta bien, siempre voy a pensar en la Selección (...) Mi deseo es estar en el Mundial de Qatar".

Además reveló su momento más feliz y también el más triste con el equipo nacional "El momento más difícil fue el partido contra Argentina en Buenos Aires, me dieron la oportunidad y me expulsaron. El momento de mayor alegría fue el partido contra Uruguay".

Por último el defensa, con contrato hasta el 2021 con el Genoa, aseguró que aún no piensa en si será entrenador de fútbol y además comentó que le gustaría retirarse en el Deportivo Cali "En todos los equipos me he sentido bien, he cumplido mis objetivos. Seguramente regresaría a Deportivo Cali, pero aún falta tiempo".