"Aerolíneas estarían vendiendo tiquetes de junio en adelante"

Camilo Pabón, Superintendente de Transporte habló con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y enfatizó en que, el presidente Iván Duque, será quien avale el reinicio de la operación de vuelos en Colombia. Sin embargo, añadió que, en estos momentos algunas aerolíneas están ofreciendo tiquetes de junio en adelante.

“El presidente ha sido claro en decir que no se van a avalar los vuelos nacionales hasta finales de la emergencia sanitaria, es decir hasta el 30 de mayo. Por lo tanto, hasta ahora ninguna aerolínea está habilitada para vender en lo que queda de este mes”, aseguró Pabón.

Respecto a la publicidad para venta de tiquetes desde el 11 de mayo, hecha por algunas aerolíneas, entre estas Avianca. El funcionario dijo que ya se tomó la decisión de corregir ese anuncio, debido a que la información no era clara. Y añadió que, aunque no hay una investigación en curso, ni formulación de cargos, si es posible que la indagación se haga.

“En la Superintendencia haremos seguimiento a que Avianca le cumpla a los usuarios y les haga el reembolso del dinero a quienes alcanzaron a comprar tiquetes”, concluyó el superintendente.