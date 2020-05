"La respuesta del presidente no atiende el problema": FLIP

Pedro Vacca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, aseguró que las interceptaciones hechas por el Ejército en contra de organizaciones y periodistas, confirman que los servicios de inteligencia del Estado están siendo usados de forma irregular.

“Es allí donde uno se hace preguntas y aún hay unas fundamentales que no se han despejado. ¿A qué nivel se tomó esta decisión, con qué propósito se hacía?”, reiteró Vacca.

El abogado dijo en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que, desde que se conoció sobre la existencia de esas carpetas, muchos periodistas corren el riesgo de ser señalados, por el simple hecho de cubrir una fuente. Y añadió que frente a esta situación “toca poner el espejo retrovisor y analizar que estas listas negras pueden tener consecuencias como la muerte”.

MinDefensa adelanta auditorías para evitar abuso de autoridad

Vacca concluyó que tras escuchar al presidente anoche, y sus respuestas, pudo percibir que no atienden el problema, “estamos hablando de lo que ya hizo el ejército, no sobre lo que no se debería hacer”; además pidió garantías del Congreso y la Corte Suprema de Justicia.