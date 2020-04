"Duele que jugadores como James, Falcao y Mina no hablen de Liga Femenina"

Como diría la popular frase: "recordar es vivir", y el mundo del fútbol el portero colombiano, Óscar Córdoba, sí que tiene un libro lleno de historias por contar. Por ello, en los micrófonos del VBar Caracol, este se animó a recordar algunas de ellas: desde el día que un técnico se quiso ‘ir a los puños’, pasando por la atajada que, según él, lo llevó a Boca Juniors, y llegando a la Liga Femenina.

Córdoba, para muchos el mejor portero en la historia de Colombia, se remitió a sus inicios en el fútbol cuando jugaba en la Selección Antioquia, trayendo a su mente un recuerdo muy particular con el técnico de aquel equipo del cual hacía parte: "En un partido contra la Selección Antioquía, en el torneo pre-juvenil, el técnico, que era argentino, nos retó en el vestuario diciéndonos que si no ganábamos nos íbamos a trompadas", comentó con cierta gracia, añadiendo que, tras esa particular amenaza, el equipo vencería 1-0 y se coronaría campeón en dicho campeonato.

Sobre su paso a Boca Juniors en el año 1997, el portero colombiano reveló cuál considera que fue el momento clave para que el ‘Xeneize’ decidiera contratarlo: "A mí me lleva a Boca una atajada contra Bolivia en la Eliminatoria hacia Francia 98".

Pasando la página, cuando llegó el momento de estampar su firma con Boca, Córdoba explicó que el ex portero paraguayo, José Luis Chilavert también estaba en la carpeta de opcionados: "Desde las 10am a las 4pm nos sentamos en La Bombonera a firmar el contrato. A las 3 p.m entró Mauricio Macri [entonces presidente de Boca]. Y Macri me mira por encima del hombro y dice ‘¿Ya firmó el colombiano o firmamos a Chilavert?’. Ahí mismo firmé el contrato", relató.

Finalmente, respecto a la incertidumbre que se vive en la Liga Femenina por las fechas en las cuales se podrá desarrollar el campeonato y la difícil situación económica de muchas jugadoras, el ex guardameta de la ‘Tricolor’ extrañó que algunos futbolistas de la Selección mayor no hablen al respecto: "Me duele que jugadores como James, Falcao o Mina, nunca se pronuncian por el tema de la Liga Femenina”, concluyó.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA