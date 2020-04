El Pulso del Fútbol, 22 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el regreso de la Bundesliga, aprobado por la canciller alemana Angela Merkel. Esto en relación con la reanudación de la liga colombiana. César dijo: “Voy a tratar de dar la explicación en cifras, para que la gente entienda porque se reanuda en Alemania y no acá. Allá hacen 70 mil pruebas al día del Coronavirus y aquí se hacen 3.260 pruebas. En Alemania tienen más controlados los contagios y por eso es que se puede volver a jugar”. Mientras Óscar complementó: “Si yo estuviera dando esas estadísticas, usted ya me estaría diciendo “El médico” Rentería”.

Otro de los temas tuvo que ver con el ex jugador brasileño Rivaldo y las cualidades que tuvo durante toda su carrera. Óscar manifestó: “Yo tengo a Rivaldo como uno de los mejores jugadores del Barcelona y de Brasil. Además, recuerdo que en los tiros libres era impecable”. Por su parte César opinó: “Fue un crack y recuerdo que en los años 80 se le reconocía como el mejor jugador del mundo. Incluso por encima de Zico y Sócrates”.

Además opinaron acerca de los mejores jugadores colombianos que han pasado por la Bundesliga en toda su historia. Óscar destacó: “Yo tengo una anécdota con Franz Beckenbauer, él alguna vez me dijo que trataron de ayudarle mucho al “Tren” Valencia. Pudo ser gran figura en el Bayern Múnich, pero no se dejó ayudar”. Sobre el tema César resaltó: “No quiero descartar a Adrián Ramos, John Córdoba y Elkin Soto, pero la verdad es que “El tren” Valencia fue el mejor jugador colombiano en el fútbol alemán, porque fue goleador”.

