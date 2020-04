"Julio César Falcioni es como el padre que no tuve": Iván Arboleda

Preseleccionado en la lista del técnico Carlos Queiroz en la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias y afianzándose en el arco de Banfield: ese es Iván Arboleda, portero colombiano, quien fue uno de los invitados en el VBar Caracol.

En primer lugar, Arboleda se refirió al trabajo que está llevando a cabo en Banfield, donde, según explicó, el hecho de ser dirigido por un ex guardameta le ha permitido mejorar constantemente en su rendimiento: "Julio César Falcioni, es como un padre para mi, me corrige y me aconseja dentro y fuera de la cancha, es muy importante", puntualizó.

La confianza de Falcioni le ha valido para ser protagonista en el arco, pues, en la última edición de la Superliga argentina, Arboleda disputó 13 partidos, acumulando 1170 minutos en cancha. Además, consideró que todo su trabajo ha traído sus recompensas: "Siempre trato de enfocarme y trabajar en mejorar y mejorar, gracias a esto fue que estuve en la lista de Queiroz, es un reconocimiento al esfuerzo".

Los recuerdo en Selección no son muy gratos para Arboleda, pues fue muy criticado en su debut contra Corea de Sur en un partido amistoso que la ‘Tricolor’ perdería 2-1. Respecto a ello, el portero de Banfield precisó que esa experiencia le ha permitido seguir entrenando con más fuerza: "Cometí varios errores en la selección, pero de eso he aprendido y trabajo para mejorar, todos merecemos una segunda oportunidad".

Recordemos que Arboleda hace parte de la preselección de 34 jugadores del técnico Carlos Queiroz para el que iba a ser el inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 a finales de marzo y principios de abril.



