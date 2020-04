Parte de tranquilidad: Borré fue claro sobre su continuidad en River

El delantero Rafael Santos Borré parece tener claro el panorama sobre dónde quiere jugar en el corto plazo luego de que recientemente se lo vinculara con el fútbol europeo. En un reciente Instagram Live que hizo su novia, Anita Caicedo, con un medio que sigue a River Plate, el colombiano interfirió en un punto de la entrevista para dejar las cosas claras.

Ante la pregunta de que enviara un mensaje a todos los fanáticos de River, Borré no dudó y mandó el mejor regalo para la fanaticada: "Si Dios quiere, hay Rafa para rato", aseguró. De esta forma, dejó entrever que, por ahora, no irá a ningún lado.

Recordemos que, tanto River como Atlético de Madrid, comparten los derechos deportivos del atacante colombiano, sin embargo, y tras escuchar a su pareja en esa misma entrevista, la opción de regresar a España, por ejemplo, no es algo que pueda ocurrir a corto plazo: "Cuando estaba en Villarreal y no tenía la oportunidad de jugar, él pensó que el fútbol no era lo suyo y me dijo que se quería volver a Colombia".

