“No tengan miedo, pero sí precauciones, este bicho no es como la gripe”

Irene Gervas, su esposo José María Cebrián y sus once hijos tienen coronavirus. José María aseguró que han intentado cumplir todas las medidas pero que con tantas personas en casa “es una cuestión muy difícil de manejar, por no decir imposible”.

La pareja de esposos manifestó que podrían haber tomado medidas desde antes si el diagnostico hubiese sido temprano. “Cuando lo supimos, ya era demasiado tarde porque los demás teníamos síntomas”, aseguraron.

Irene señaló que afortunadamente los días que ella no tenía fuerzas, su marido se sentía mejor y viceversa por lo que podían atender los asuntos de la casa y ayudar a sus hijos, sin embargo, hubo días en los que sus hijos mayores tuvieron que tomar el rol de ayuda y cuidado.

“En estas situaciones, los niños son consientes de que deben ayudar en casa. Los niños caen 48 horas y luego salen a flote, eso da esperanza”, señaló Irene. Por su parte, José María señaló que sus hijos menores son los que más han entendido y se han tomado en serio el coronavirus.

“Cuando iniciaron los casos y no se prestaba atención, las escuelas y colegios ya estaban explicando las medidas a los jóvenes y diría yo que son los que se lo han tomado en serio con el lavado de manos o toser sobre el codo. Desde el primer momento los niños han sido más conscientes que a las personas mayores hay que protegerlas y aislarlas porque son poblaciones vulnerables”, agregó José María.

La pareja concluyó que el coronavirus “es un bicho desconocido, no es poca cosa, no es como la gripe, es invisible y da mucho miedo a todo mundo. Le diría a la gente que no tenga miedo pero que tenga precauciones y que no se fíen”.

