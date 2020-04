Nicolás Barrientos explica cómo se le notificó que tenía el COVID-19

Nicolás Barrientos, tenista colombiano que fue notificado este lunes que había dado positivo por el COVID-19, explicó en diálogo con El VBAR Caracol de Caracol Radio cómo fue su proceso antes de ser notificado que padecía el virus. Tras tres semanas de haberlo contraído, apenas esta semana se le informó el positivo.

"Yo llegué de Estados Unidos el 19 de marzo. El 22 empecé a sentir síntomas, llamé para que me hicieran la prueba y vinieron a hacérmela ocho días después", comentó Barrientos y agregó: "15 días después de hacerme la prueba me dieron los resultados".

Pese a no haber sido avisado antes de su positivo, el tenista explicó que siguió las indicaciones estrictamente: "Tomamos medidas muy rigurosas. Estuve llamando y presionando por las pruebas y nada. Al sexto día de no sentir síntomas decidí salir del aislamiento extremo".





Entretanto, aseguró que no se les ha notificado nada aún del regreso de las actividades, por lo menos hasta mediados de julio el tenis continúa detenido.

Barrientos, quien asegura ya no sentir los síntomas, continuará en seguimiento para ratificar que ha superado totalmente del virus y pidió a la gente tomar las medidas suficientes contra el coronavirus: "La recomendación es que no nos dejemos confiar. Yo estoy muy agradecido de que esto no me haya pegado tan fuerte".