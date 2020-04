Tenista colombiano Nicolás Barrientos, positivo por COVID-19

El tenista Nicolás Barrientos dio positivo por COVID-19, informó el mismo deportista al portal especializado Match Tenis. El vallecaucano fue notificado que padecía la enfermedad solo hasta tres semanas después de haberse practicado los exámenes.

"Este lunes 13 de abril me llamaron de Sura para decirme que salí positivo por Covid 19", explicó Barrientos al medio. El tenista de 32 años se había quedajo precisamente una semana por la demora en la entrega de los resultados.

No obstante, aún sin conocer sus resultados, el tenista cumplió con su respectiva cuarentena y dio también un parte de tranquilidad sobre su estado de salud. "Ya no tengo síntomas hace mas o menos doce días, me siento muy bien. Incluso he estado haciendo ejercicios. La verdad estoy al 100% recuperado".

Sura continuará haciendo seguimiento al vallecaucano, para ratificar que haya superado por completo el virus.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA