"El fútbol sudamericano está preso de los esquemas": Maturana

El técnico colombiano, Francisco Maturana, fue uno de los invitados en los micrófonos del Carrusel Deportivo de Caracol Radio, donde habló acerca del presente del fútbol en Sudamérica, la Selección Colombia en los 90´s y la cuarentena por el coronavirus.

"Yo creo que el fútbol acá anda mal", fue la constante de ‘Pacho’ Maturana cuando se le preguntó acerca del nivel del fútbol en Sudamérica. Para el técnico colombiano, en este lado del continente hay varios problemas que impiden que siga progresando: "El fútbol sudamericano está prisionero de los esquemas, de la tecnología, de los versos. Y ausente de los principios".

Maturana explicó que los flojos resultados en las últimas Copas del Mundo son la muestra de que algo no anda bien: "Los equipos nuestros (de Sudamérica) van al campeonato mundial de clubes y ya no ganan", y añadió que eso lo ha llevado a que no goze el fútbol sudamericano como antes: "Este fútbol de ahora no lo disfruto porque los jugadores no lo disfrutan. Ahora está ligado a la inmediatez".

Sin embargo, ‘Pacho’ no siente que el tema del fútbol en el continente sudamericano pase por el apartado formativo, ya que, hoy más que nunca, los jugadores van al ‘Viejo Continente’ para jugar en los equipos más importantes: "Hoy, como nunca, Europa está lleno de jugadores sudamericanos. Entonces el tema no es la formación. (...) o espero que esa gente que está por encima de nosotros, los que manejan la parte administrativa, hagan lo mejor".





Respecto a su trabajo en la Selección Colombia de los años 90, el técnico nacional afirmó que una parte de ese proceso exitoso fue hacerle entender a ese jugador de qué estaba hecho: "Nosotros le llegamos al corazón del jugador. Cada uno sabía lo que tenía que hacer". Además, considera que esa afirmación de que "Barranquilla es la casa de la Selección", se debió al trabajo realizado en esa época: "Acá hay mucha gente joven y no sabe lo que fuimos nosotros. A nosotros nos tocó pelearnos para que Barranquilla fuera la casa de la Selección".

Finalmente, sobre la cuarentena por el coronavirus, este aseguró que está intentando ver el lado positivo a la situación: "Aprendí que en la vida el tema no son las cosas que pasan, sino la actitud frente a ellas. (...) Nada es igual, todo cambia, pero disfrutemos del momento. Primero es la vida y después el fútbol", concluyó.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA