"Junto a Egan estuvimos haciendo donaciones y subastas": Santiago Botero

Campeón mundial de contrarreloj y ‘Top 10’ en varios Tour de Francia: ese es Santiago Botero, exciclista colombiano, quien fue uno de los invitados en el VBar Caracol, donde habló de la importancia de solidarizarse en tiempos de coronavirus, de su carrera y su retiro en el 2010.

En primer lugar, Botero explicó que es importante trabajar todos unidos desde nuestras áreas en pro de solidarizarse con las personas más necesitadas por la pandemia del COVID-19, y por ello, decidió realizar una serie de obras benéficas: "Junto a Egan Bernal estuvimos haciendo donaciones y subastas", aseveró.

Si bien su retiro del ciclismo profesional ocurrió en el 2010, Botero aseguró que los deportistas no suelen estar preparados para decir "ya no más", por lo tanto, es una decisión difícil de asimilar: "El retiro es una etapa difícil. En la parte financiera/económica no es lo mismo. Uno se prepara mentalmente, pero nunca va a llegar listo para eso"

"El deporte va a volver. Es cuestión de tener paciencia... Todos unidos", fue el llamado final del paisa, quien se alzó con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Contrarreloj 2002, imponiéndose al alemán Michael Rich (plata) y al español Igor González de Galdeano (bronce). Además, ingresó tres veces en el ‘Top 10’ de la general en el Tour: 200, 2001 y 2002.

