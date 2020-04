“El ciclismo no se va a salvar. Muchos equipos desaparecerán”: Chaves

El mundo del ciclismo, así como la gran mayoría de los deportes, no se salvan de las pérdidas económicas ocasionadas por el coronavirus, el cual ha provocado que todos los eventos de esta disciplina se aplacen. Respecto a esto y muchos más temas habló el ciclista colombiano, Esteban Chaves, en los micrófonos del VBar Caracol.

Respecto al panorama del ciclismo, el ‘Chavito’ aseguró que serán tiempos difíciles, y por ello, confirmó que su equipo, el Mitchelton-Scott, efectivamente ya les avisó de una “importante” rebaja salarial: “Esta semana nos dijeron que tenemos una reducción en los salarios como está pasando en el fútbol y en muchos equipos del ciclismo. Creo que estos momentos muchos sectores se van a ver afectados”, precisó.

Sin embargo, en medio de las dificultades, Chaves destacó que, en lo personal, ha ido mejorando su estado físico tras padecer una complicada enfermedad en los años anteriores: “Se generó una brecha muy grande entre el 2017 y 2018 por la mononucleosis que tenia. Siempre te arrastra mucho y te toca volver a empezar de cero (…) Esa brecha se ha ido acortando. Estamos cerca de mis mejores resultados, de mis mejores números. (…) Las sensaciones en la pretemporada fueron bastante alentadoras”, comentó.

Finalmente, sobre lo que vendrá para el ciclismo, el colombiano afirmó que “lo más importante es la salud”. No obstante, sí cree que el hecho de no poder competir tendrá grandes consecuencias por la cantidad de patrocinadores que hay de por medio: “La crisis ya está en todo el mundo, y el ciclismo no se va a salvar de eso y muchos equipos se van a terminar. Algunas competencias no se van a hacer. Si el Tour de Francia no se realiza habrá repercusiones. Debemos tener paciencia, ser fuertes y cuando veamos la luz al final del túnel mirar qué hacer”, concluyó.

