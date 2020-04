¿Qué significa para el país extender el aislamiento obligatorio?

En Hora 20 el análisis del la decisión de aplazar la cuarentena hasta el próximo 27 de abril; sus efectos en la economía y en qué cambia la situación actual. También una mirada a la masiva salida de venezolanos de Colombia.

El presidente Iván Duque dio a conocer que el aislamiento preventivo obligatorio que terminaría el próximo 13 de abril, se extenderá hasta el próximo 27 de abril; lo que significa que serán otros 14 días en aislamiento. La decisión tomada por el presidente Duque también comprende que los adultos mayores tendrán que permanecer en cuarentena hasta el próximo 30 de mayo. Colegios y universidades seguirán cerrados hasta el próximo 31 de mayor; hecho que llevará a terminar los semestres universitarios de manera virtual.

El ministro de Salud, Fernando Ruíz, señaló que este tiempo adicional de 14 días permitirá ver el avance de la cuarentena y poder conocer información de la pandemia a mayor profundidad. También dijo que este tiempo permitiría que el sistema de salud se pueda equipar mucho mejor, con el fin de prepararse ante cualquier contingencia.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López celebró la decisión tomada por el presidente Duque. Mientras que otras colectividades como el partido Cambio Radical también se aplaudieron la decisión.

El diario El Tiempo, el presidente Iván Duque, habló de que es importante pensar a futuro en un “aislamiento inteligente” el cual consiste en prolongar la cuarentena para adultos mayores, personas vulnerables, niños y jóvenes. El plan también incluiría en que eventos de gran magnitud queden prohibidos y que las clases en colegios y universidades continúen de manera virtual. Al mismo tiempo se empezaría a volver a la normalidad desde algunos sectores productivos con el fin de empezar a reactivar la economía. Según Duque, esto ayudaría a mantener la curva de contagio controlada, a proteger a los vulnerables y a mantener activa la economía.

En el mundo también se han implementado medidas similares; Holanda fue uno de los primeros países en establecer un “bloqueo inteligente” con el fin de cuidar a los más vulnerables pero que la economía del país no se viera tan afectada; sin embargo, la estrategia ha sido criticada ya que hoy tienen más de 18 mil contagios y 1.800 muertes. En el Reino Unido también se intentó desarrollar una estriega como la “inmunidad del rebaño”; pero fue desmontada ya que según cálculos podría dejar mieles de muertos si se continuaba de esa manera. En países como Corea del Sur que el presidente Duque utiliza como ejemplos, la tasa de contagio no es tan alta y se han utilizado métodos similares al “aislamiento inteligente” pero con la capacidad de hacer más de 10 mil pruebas diarias.

Lo que dicen los panelistas

Jairo Libreros, abogado, analista y profesor universitario, considera que en este momento lo ideal es unificar el mensaje gubernamental y evitar la confrontación entre mandatarios con el fin de tener comunicación efectiva y de no confundir a los ciudadanos. Dice que las confrontaciones no son nuevas pero que se deben evitar. Señala que es importante resaltar que cada ente territorial y que, por ejemplo, las preocupaciones de una ciudad como Bogotá no son las mismas de lo que está ocurriendo hoy en departamentos como Norte de Santander, ante la llegada de venezolanos. Advierte que es importante que exista un canal de comunicación entre mandatarios locales y el presidente con el fin de que haya fluidez y conocimiento de las decisiones que se toman. En cuanto a la decisión tomada hoy por el presidente Duque, la aplaude, pero considera que es necesario una comunicación efectiva y que no confunda.

Paca Zuleta, abogada y directora Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, considera que el presidente Duque ha tomado una decisión acertada; pero hace un llamado a que se revise el lenguaje y la definición que se le da a las medidas “Hace pocas horas estábamos hablando de un “aislamiento inteligente” en un intento de decir que el que estamos desarrollando no funciona” señala la abogada. Considera que con esta pandemia los gobiernos están aprendiendo sobre la marcha y que las pocas decisiones que se toman son de experiencias que han funcionado en otros países, por lo que señala que la decisión tomada hoy por Duque le cae bien al país.

Carlos Cortés, abogado y creador de la Mesa de Centro de La Silla Vacía, considera que la medida tomada hoy por el presidente da un mensaje de que él está asumiendo el mando y tomando medidas complejas para contener el virus. Sin embargo dice, que hay también una sensación de que no se está comunicando bien y que hay cierta tensión entre Presidencia y los gobiernos locales. Señala que hace pocas horas, el presidente hablaba de un "aislamiento inteligente" y que hoy al tomar otra medida suele confundir a las personas. Otro de los hechos recientes que critica es un “confidencial” de la revista Semana que habla de que Colombia está aplanando la curva de contagio, cuando la realidad del país es otra. Por lo tanto, hace un llamado a medios de comunicación y políticos para que los mensajes sean claros y para que no se tienda a confundir a las personas. Por lo tanto, propone que es ideal que el mensaje sea centralizado y que haya comunicación directa entre el presidente y mandatarios locales.

Jorge Enrique Bedoya: presidente de la SAC, señala que cuando se es gobierno toda comunicación debe ir orientada a dar certeza; generar confianza de que todo se está haciendo con transparencia y, por último, que se está priorizando la salud y la vida de los colombianos. Añade que la presencia de mensajes como los de la alcaldesa López de una cuarentena de tres meses, generan pánico en las personas y que es muy importante ver la forma cómo los ciudadanos interpretan los mensajes. También dice que esa claridad en el mensaje debe ser para los gobernantes locales, que en algunas ocasiones aplican los decretos, como cada uno lo interpreta.

Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial y CAMACOL, en entrevista con Hora 20, dijo que es importante resaltar que el presidente Duque tiene la información clara sobre el avance del virus en el país. Añade que desde el Consejo Gremial se ha estado trabajando en protocolos para cuando el país pueda empezar a reactivar por completo el aparato productivo, se tengan claros cuáles son los pasos por seguir. Dice que esa reactivación comprende en mantener la salud de los colombianos; evitar que el sistema de salud colapse, pero que el mismo tiempo la productividad del país pueda avanzar. Dice que la dicotomía entre salud y economía no existe; y aclara que la salud está por encima de todo, “pero no podemos descuidar mas de 20 millones de empleos que hay en el país” concluye.