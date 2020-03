"Esta es una situación donde todos tenemos que colaborar": David González

El portero del Deportivo Cali, David González, estuvo como uno de los invitados en el Carrusel Deportivo de Caracol Radio. Su situación deportiva, el día a día con su familia y los retos que plantea el coronavirus fueron algunos de los temas de los que habló desde la cuarentena en su casa.

Respecto a los entrenamientos con el Cali, González aseguró que mantenerse en forma es complicado, puesto que no ha podido trabajar puntualmente en su posición: "Es difícil hacer un trabajo específico de arquero, por ahora se hace trabajo a la par del grupo. Por ahora se hace trabajo de fuerza, trabajo coordinativo. Lo máximo que puedo hacer es patear el balon y agarrarlo. Para algo específico que pueda pasar en un campo de juego es imposible", aseveró.

Los desafíos que plantea el coronavirus no fueron obviadas por el guardameta del conjunto ‘Azucarero’: "Este virus nos puede llevar a tener que entrar a nuestras raíces, al nucleo familiar, volviendo a descubrir muchas cosas que habíamos perdido con nuestros hijos, con nuestra pareja, tener que sortear situaciones del dia dia. Tenemos que tratar de ponernos en el zapatos del otro y querer ayudar para salir de esto".

El arquero de 37 años habló sobre la posibilidad de reducir salarios en el equipo vallecaucano por la crisis sanitaria. "Recién estamos empezando conversaciones (con los dirigentes). Todos estamos de acuerdo y somos conscientes de la situación que estamos pasando", aseguró.

Y agregó: "Todos tenemos obligaciones... pero todos estamos de acuerdo en que esta es una situación donde todos tenemos que colaborar. Todo va a depender de que tipo de plan de contingencia tenga cada club".

Finalmente, en un apartado más personal, el ex Independiente Medellín contó brevemente cómo es un día durante la cuarentena: "Levantarme tipo 6 a.m, tratar de meditar, tener una buena preparacion para el día, desayunar. Despertar los niños con mi esposa. hacer que se arreglen, empezar a ayudarlos con sus tareas. Con la niña pequeña que no tiene guardería sí toca empezar a improvisar para distraerla. (...) Los niños tienen su breaks y ahí sí tratamos de jugar".