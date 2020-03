Iván Ramiro Córdoba sobre la Copa América: “Estos jugadores se la merecen”

Iván Ramiro Córdoba, autor del gol que le dio el único título en la historia a la Selección Colombia, dialogó con el VBar de Caracol Radio sobre la actualidad de los jugadores colombianos de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Uno de los jugadores que le hubiera gustado al ex defensor central al Inter de Milán hubiera sido el atacante Luís Díaz "A mí me gustaba mucho Luis Díaz. Digo me gustaba, porque me hubiera querido que llegara al Inter antes que al Porto". Además se refirió al buen momento que vive el delantero Duván Zapata "El Atalanta hizo un gran esfuerzo para tenerlo con ellos. Está haciendo su camino importante".

Por último habló acerca de la actualidad de James Rodríguez en el Real Madrid "James tiene la experiencia para saber en qué momento está". También se refirió a la Copa América 2020 que se jugará en nuestro país y en Argentina "Esta es una linda oportunidad para Colombia. Esta camada de jugadores se lo merece".