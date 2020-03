Castellanos sobre la Selección: "Quisiera representar a mi país"

El portero de Independiente Santa Fe, Leandro Castellanos, habló en exclusiva con el VBar de Caracol Radio tras su gran actuación en el clásico del pasado martes ante Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana.

Respecto a la actuación de su equipo, Castellanos considera que el equipo no tuvo el funcionamiento colectivo esperado: "No fue un partido brillante desde lo futbolístico, no encontramos la forma de llegar a nuestro rival de manera contundente", explicó.

Además, cuando se le preguntó sobre la Selección Colombia, Castellanos aseguró que sería un gusto, sin embargo, entiende que hay limitantes: "Creo que todos los que practicamos deporte de manera profesional va a querer representar a su país. (...) También soy consiente que en los últimos tiempos se ha especulado mucho sobre la estatura, y estoy claro que soy uno de los arqueros con menos estatura del fútbol colombiano", precisó.

Finalmente, el nortesantandereano se refirió a cuáles serían para él los porteros que deberían estar en la nómina de la 'Tricolor': "Contamos con buena capacidad, con un gran referente como David, que nos ha regalado muchas alegrías nos ha llevado a dos mundiales. (...) Si pasara por mí me gustaría que fuese Camilo [Vargas] por el proceso de muchos años, y me imagino que ahora por como va el proceso sería Montero el siguiente arquero en la línea.