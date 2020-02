A la tierra hay que dejarla descansar

Viejas prácticas en el campo, como la quema de suelos, los monocultivos, el uso desmedido de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, pueden ser letales para el futuro de la agricultura, advirtió el ingeniero agrónomo Deivis Suárez, docente de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria).

En entrevista con Al Campo, de Caracol Radio, el ingeniero Suárez dijo no se debe maltratar a la tierra porque se trata de un recurso renovable del que casi siempre pensamos que no es vivo.

Y para evitar ese maltrato, afirmó que se debe dejar un descanso entre un cultivo y otro, cada tres años se debe hacer un análisis de suelos, así sea pequeño, para mirar cómo está nutricionalmente.

También planteó la necesidad de evitar la pulverización de los suelos por el exceso de aradura, lo cual contribuye a la erosión. El exceso de arado generalmente erradica microorganismos benéficos que se encuentran en el suelo, apuntó.

Hay que cuidar la tierra / Foto: cortesía Deivis Suárez, Uniagraria

También nos habló de agricultura biodinámica y dijo que la luna tiene una incidencia importante sobre los cultivos, frente a lo cual habló sobre las fases lunares y los diversos momentos en que se deben realizar las diversas tareas agrícolas.

El ingeniero Agrónomo Deivis Suárez es egresado de la Universidad Agraria de Cuba, tiene maestría en Biología Vegetal con énfasis de Fisiología Vegetal, es candidato a doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo y coordina el área de investigación de la Facultad de Ingeniería de Uniagraria.

En la entrevista con Al Campo, de Caracol Radio, que puede escuchar en el audio anexo, el ingeniero Suárez afirmó que el Cambio Climático es una realidad que puede afectar la agricultura y señaló que si los campesinos no trabajan en el cuidado de los suelos, simplemente no los tendrán para trabajar en un futuro no muy lejano: