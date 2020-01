El Pulso del Fútbol, 27 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería, hablaron sobre el inició de la Liga BetPlay y el rendimiento de los equipo grandes en esta primera fecha, resaltando la actuación de Millonarios y su derrota como local 1-2 frente a Deportivo Pasto. Óscar dijo: “me llamó la atención que no ganaran de locales Tolima y Once Caldas y sorpresa grande la derrota de Millonarios". César agregó: “es muy temprano para sentenciar a un técnico, este equipo me parece competitivo, va a pelear con argumentos la liga”. Óscar complementó: “lo del equipo azul es que está mal en defensa y tiene muchos problemas en definición”.

Otro de los temas que se trataron, fue sobre el partido de la Selección Colombia Sub-23 esta noche frente a Venezuela y lo importante que es ganar ese partido para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. César destacó: “es más lógico ganarle a Venezuela y empatarle a Chile en la última jornada”. Óscar agregó: “la obligación es ganar para depender de un empate en el partido contra Chile”. César finalizó: “Colombia está obligada en un partido que no será fácil, la repetición de la nómina es buena, el equipo hay que seguirlo poniendo para darle confianza”.

Además, en un momento del programa, mencionaron sus condolencias a la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, quién falleció en un fatídico accidente de helicóptero, “Black Mamba” era un gran aficionado del fútbol. Sobre esto César dijo: “Kobe Bryant vivió en Italia 4 años y ahí él se hizo hincha del fútbol, era gran seguidor de Barcelona Y Milán” Óscar agregó: “hay una anécdota con Ronaldinho hace muchos años, en la que él le decía a Bryant que el mejor jugador de fútbol de la historia seria Lionel Messi”.

