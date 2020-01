Llega a La Luciérnaga María Alejandra Villamizar

En diálogo con Caracol Radio la periodista María Alejandra Villamizar contó sobre su ingreso a Caracol Radio en La Luciérnaga.

“Me gusta de la radio la espontaneidad, la frescura, el espacio y la cobertura que no la tiene la televisión. Pero esa magia de la voz y la camaradería no es igual a la que tenemos en otros medios y me agrada ese ambiente que se crea alrededor de un equipo”, mencionó.

Además explicó que el humor es quizá una de las vías más serias para decir realidades.

“Yo estoy lista para asumir este reto. Esperemos que cada día nos coja en ese buen momento para aceptar los chistes”, expresó.

La periodista señaló que continuará con Caracol Radio en los especiales políticos, “tenemos proyectos a largo plazo, pero poco a poco vamos a darle las noticias duras en la Luciérnaga”, finalizó.

Villamizar cuenta con 25 años de experiencia en medios de comunicación, ha trabajado como reportera y presentadora en los noticieros AMPM, 24 horas y CM&. En periódicos ha sido periodista en el semanario El Espectador, donde fue editora política y en el diario EL Tiempo, como editora jefe.

Asimismo, trabajó en la Revista Semana, principal revista del país, como editora política. También ha escrito artículos y crónicas humanas para las revistas Cambio, Credencial Soho y Don Juan así como para el Periódico El Mundo de Madrid.