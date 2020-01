Red Papaz: No hay cooperación que evite venta de alcohol a menores en Rappi

A raíz de las denuncias realizadas por padres de familia a Red Papaz en contra de Rappi, por la distribución de licor a menores de edad en la plataforma, la directora de la organización Angélica María Claro, explicó que, se debe extender también la prohibición al cigarrillo.

“Si bien hay una norma que establece la prohibición no solamente por la venta, sino para distribuir, comercializar e incitar a los menores a consumir alcohol, evidentemente no se está cumpliendo. La medida debe acatarla Rappi y cualquier establecimiento comercial, si bien había un video y pruebas, no es la primera vez que tenemos estas denuncias. Desde el 2016 venimos llevando ese proceso”, explicó la directora.

Según Red Papaz, entre 2018 y 2019, se presentaron 11 reportes más que el año anterior. Sin embargo, lamentó el poco interés de la Fuerza Pública.

“La Policía dice que hay que ir a Rappi y adquirir nuevos compromisos, aunque estos productos estén asociados a enfermedades y a situaciones peligrosas. Rappi hace publicidades de bebidas alcohólicas, no tienen rigurosidad para hacer cumplir la Ley y el Estado tampoco protege”, manifestó Claro.