Cambio Radical no descarta coalición como partido de Gobierno

Este jueves se llevó a cabo una nueva reunión entre el Gobierno y el partido Cambio Radical, dentro de los temas que se pusieron sobre la mesa estuvieron la reforma a la salud, justicia y la regulación de plataformas tecnológicas.

El senador Rodrigo Lara, afirmó que el Gobierno tiene un interés grande en hacer alianzas con los partidos.

“Yo no descarto pertenecer al partido de Gobierno, es una decisión que se toma en bancada, nosotros mantenemos nuestro estado de independencia y eso nos permite apoyar al Gobierno en lo que nos parece y cuando no, sencillamente hacemos oposición. Entrar a hacer parte de una coalición debe ser una decisión firme, pero entrar por entrar, no es el propósito, por eso no lo hemos hecho”, comentó.

Asimismo, señaló que hay voces amigas que están de acuerdo con la propuesta, pero todo dependerá de la correspondencia del Gobierno a la agenda legislativa de Cambio Radical.