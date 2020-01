Pirry: No le encontraba sentido a la vida

Guillermo Arturo Prieto, conocido como Pirry habló de la depresión, enfermedad por la que es tratado hace ocho años, pero dice que sus primeros síntomas iniciaron hace 15.

Relató que no era depresión lo que sentía, ni tristeza, sino mal genio y predisposición además de falta de sueño.

“Había días que llegaba a la casa y no le encontraba sentido a la vida (…) una enfermedad no le permite dormir, no le permite ser feliz, encontrarle sentido a la vida”, dijo en diálogo con 6 Am Hoy por Hoy.

Manifestó que no reconoció la enfermedad “hasta que la situación se volvió insostenible, yo sentí que me iba a llevar a la muerte”

Dijo que uno de los detonantes fueron las amenazas contra su vida por el trabajo periodístico que hacía y las fuertes críticas como figura pública.

Relató uno de los episodios que se dio cuando trabajó el caso del violador en serie Luis Alfredo Garavito, pues además de las fuertes imágenes, se sumaba la ansiedad y las críticas por su labor.

Manifestó que lo importante es ir al médico para ser tratado y que la depresión es una de las enfermedades que tenderá a dispararse este año, pues hay un “estrés social que crea la dependencia a las redes”.