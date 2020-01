Alcalde de Medellín dice que no está politizando a EPM

Daniel Quintero, el nuevo alcalde de Medellín, dijo 6AM Hoy Por Hoy que su gabinete de Gobierno no está politizado, y que ningún nombramiento se produjo por favores.

La polémica tras el nombramiento de Álvaro Guillermo Rondón como nuevo gerente de EPM, se dio especialmente en redes sociales, porque el mandatario prometió en campaña que el nombramiento del gerente de ese conglomerado empresarial se daría por un concurso de méritos, pero al final de cuentas se escogió a dedo.

“Es un hombre que no hace parte de ningún movimiento político, es un empresario, es un técnico, fue auditor general de la República y le he pedido que no solo cuide cada peso de EPM, sino que cuide el bolsillo de la gente”

El alcalde Quintero negó que el nombramiento del nuevo gerente haya sido influenciado por el exministro Fabio Valencia Cossio.