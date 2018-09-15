Somos Calentura, una coreografía estética de Buenaventura Mon Amour
Con ritmos del Pacífico y danzas afroamericanas, el puerto colombiano es visto de otra forma a través de los sueños de un puñado de jóvenes.
Colombia
Harvey es un talentoso bailarín que lleva una difícil vida en un puerto a orillas del mar. Ante sus ojos se presentan dos caminos: el primero, dentro de la legalidad, tratando de alcanzar su sueño de ganar un concurso de baile junto con sus amigos; el otro, en los terrenos del crimen, vinculado al narcotráfico.
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De la decisión de Harvey, se desprenden una serie de situaciones, que afectan la vida de muchas personas, en esa perla del Pacífico colombiano, la maravillosa Buenaventura. @caracoldepeli