Somos Calentura, una coreografía estética de Buenaventura Mon Amour

Colombia

Harvey es un talentoso bailarín que lleva una difícil vida en un puerto a orillas del mar. Ante sus ojos se presentan dos caminos: el primero, dentro de la legalidad, tratando de alcanzar su sueño de ganar un concurso de baile junto con sus amigos; el otro, en los terrenos del crimen, vinculado al narcotráfico.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:06 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

De la decisión de Harvey, se desprenden una serie de situaciones, que afectan la vida de muchas personas, en esa perla del Pacífico colombiano, la maravillosa Buenaventura. @caracoldepeli

https://www.youtube.com/watch?v=W--rynpFxSc