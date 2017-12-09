Mi Banda Sonora con Yuri Buenaventura
Si alguna vez Yuri Buenaventura le ha tocado el alma con sus canciones, esta vez le tocará el corazón con su historia de vida. Sea testigo de este maravilloso relato.
Mi Banda Sonora con Yuri Buenaventura
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Bogotá
MI BANDA SONORA YURI BUENAVENTURA
Je pense à toi-Amadou et Mariam
Les yeux noire-Django Reinhardt
Suite # 1-Johann Sebastian Bach
Como la maleza-Yuri Buenaventura
Festival en Guararé
El padre Antinio y el monaguillo Andrés-Rubén Blades
Comment ils dissent-Charles Aznavour
Banda sonora de la película Los coristas
Amor eterno-Yuri Buenaventura
Dindi-Astrud Gilberto
Cómo fue-Ibrahim Ferrer
Malena-Enio Morricone
Valle de rosas-Yuri Buenaventura
Banano de Urabá-Yuri Buenaventura
Abrázame-Miltinho
My funny Valentine-Chet Baker
Vuelo-Yuri Buenaventura
(Viane-Palá)
Dale gracias al señor-Joe Arroyo