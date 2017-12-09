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03 ago 2026 Actualizado 09:26

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A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos DíasCultura

Mi Banda Sonora con Yuri Buenaventura

Si alguna vez Yuri Buenaventura le ha tocado el alma con sus canciones, esta vez le tocará el corazón con su historia de vida. Sea testigo de este maravilloso relato.

Mi Banda Sonora con Yuri Buenaventura

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MI BANDA SONORA YURI BUENAVENTURA

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Je pense à toi-Amadou et Mariam

Les yeux noire-Django Reinhardt

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Suite # 1-Johann Sebastian Bach

Como la maleza-Yuri Buenaventura

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Festival en Guararé

El padre Antinio y el monaguillo Andrés-Rubén Blades

Comment ils dissent-Charles Aznavour

Banda sonora de la película Los coristas

Amor eterno-Yuri Buenaventura

Dindi-Astrud Gilberto

Cómo fue-Ibrahim Ferrer

Malena-Enio Morricone

Valle de rosas-Yuri Buenaventura

Banano de Urabá-Yuri Buenaventura

Abrázame-Miltinho

My funny Valentine-Chet Baker

Vuelo-Yuri Buenaventura

(Viane-Palá)

Dale gracias al señor-Joe Arroyo

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