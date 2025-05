No hay sobrevivientes del Avión de West Caribbean que se estrelló en la sierra de Perijá, Venezuela

En diálogo con Caracol Radio, el director del Instituto de la Aeronáutica Venezolana, coronel Francisco Páez, señaló que el aparato siniestrado cubría la ruta Tocumen-Panamá-Martinica, donde iban 160 personas a bordo: 151 adultos, un menor de edad y 8 tripulantes.Aseguró que la aeronave perdió los dos motores y que debió tener una caída libre de aproximadamente 7 mil pies por minuto.Minutos antes, afirmó el coronel Páez, había reportado la emergencia y había pedido cambio de 31 mil a 24 mil pies de altura.Por su parte el director encargado de la Aeronáutica Civil, Carlos Eduardo Montealegre, aseguró que las labores de rescate en la zona iniciaron desde las 4:30 de la mañana y según los reportes de las autoridades venezolanas no hay sobrevivientes."Desafortunadamente el avión se estrelló después de pasar la frontera colombiana, aproximadamente a 90 kilómetros. El vuelo Charter salió de Panamá y la mayoría de los pasajeros eran franceses. Sabemos que la tripulación, conformada por 8 personas, era colombiana", dijo.Según Montealegre, la zona del accidente es boscosa y está lloviendo.El cónsul de Colombia en Machique, Hernando Ariza, quien ya se encuentra en el sitio del siniestro, confirmó a Caracol Radio que las autoridades de socorro venezolanas le entregaron el pasaporte de 2 nacionales que viajaban en el avión y que fueron identificados como John Jairo Buendia Rodríguez, nacido el 14 de noviembre de 1977 en el Chocó, con cédula numero 81 657 093. El otro es Wilson Giovanny Palasi Chacón, nacido el 16 de junio de 1977, con cédula 79 844263.El cónsul está a la espera de la confirmación de un tercer colombiano fallecido en el siniestro.De igual forma el ministro del Interior de Venezuela, Jesse Chacón, indicó que helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea han sobrevolado la zona y también planteó que "es muy difícil que pueda haber sobrevivientes"."Estimamos que más o menos entre 3:30 ó 3:45 de la mañana se estrella en la Sierra de Perijá (...) entre las haciendas La Cucharita y La Negra. Este es una avión que venía, de acuerdo a los reportes que manejamos, del aeropuerto de Tocume con 152 pasajeros", dijo el ministro.Chacón agregó al canal estatal "Venezolana de Televisión" que el avión procedía del aeropuerto panameño de Tocumen y tenía por destino la isla caribeña de Martinica. Asi mismo, el funcionario agregó que "en el sitio de los hechos ya han sido consignadas una de las dos cajas negras y el equipo del radioimpacto" de la aeronave.El jefe de operaciones aéreas de Maracaibo, Luis Perales, reveló el nombre de dos de los tripulantes, quienes son Juan Ortega y David Muñoz, oriundos de Medellín. La mayoría de las víctimas del avión eran francesas El presidente francés, Jacques Chirac, conmocionado por la "espantosa catástrofe aérea" ocurrida en Venezuela y de la que "han sido víctimas un número muy grande de franceses" ha pedido al ministro de Ultramar, Francois Baroin, que viaje de inmediato a Martinica. Los 152 pasajeros del avión que se estrelló cuando iba de Panamá a Martinica eran en su mayoría franceses y todos han muerto, según la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Francia. Chirac está en contacto "permanente" con el primer ministro, Dominique de Villepin, para que se tomen "todas las disposiciones necesarias con las autoridades venezolanas", indicó. El presidente ha expresado sus condolencias "más sinceras" y su "profundo pesar" a las familias de las víctimas. El Ministerio de Exteriores, que está en contacto con las embajadas galas en Panamá, Colombia y Venezuela, ha creado un grupo de crisis y abierto una línea telefónica especial para informar a los familiares de los pasajeros del avión siniestrado. En el aeropuerto Lamentin de Fort-de-France, capital de Martinica, se ha abierto también una célula de crisis para acoger a los familiares de las víctimas.La siguiente es la lista de tripulantes colombianosCapitán Omar Alberto Ospina Marín Copiloto David Muñoz, de MedellínAuxiliar de vuelo: Wilson Giovanni Palacios, 28 añosAuxiliar de vuelo: Angela Peña, de BogotáAuxiliar de vuelo: Gustavo GarcíaTécnico: Alejandra EstradaTécnico: Edgar JérezDespachador: John Jairo BuendíaCOMUNICADO DE WEST CARIBBEANEl avión modelo MD 82 de matricula HK 4374 que cubría la ruta Panamá Martinica que se accidentó en la mañana del 16 de agosto a 20 millas del borde entre Colombia y Venezuela, en la zona de Machuque, vereda La Cucharita, Venezuela, contaba con 8 tripulantes colombianos y 152 pasajeros franceses. En la información que han entregado las autoridades de rescate de Venezuela hasta el momento, no dan cuenta de sobrevivientes. La aerolínea ha dispuesto de una aeronave que irá desde Bogotá a Venezuela para el desplazamiento de los familiares de los tripulantes. En este momento el Capitán César Augusto Bermúdez, Jefe de Entrenamiento de West Caribbean se ha desplazado a Venezuela para coordinar todas las labores de la compañía en el vecino país, especialmente las relaciones con los familiares de las víctimas. Línea de contacto para familiares Para atender a los familiares de los tripulantes y pasajeros se han dispuesto las siguientes líneas de contacto: Número telefónico (57-4) 3625050 extensión 213 y celular 311 3077823. Más información Durante el transcurso del día un equipo de trabajo estará recopilando toda la información relacionada con el accidente: características técnicas del avión, condiciones de vuelo, pasajeros, entre otros asuntos que permitan dar claridad sobre lo sucedido y la situación actual de la aerolínea. En la medida que se vaya organizando dicha información será enviada a cada uno de los medios de comunicación.Historia de West CaribeanLa aerolínea colombiana West Caribbean, uno de cuyos aviones se estrelló esta madrugada en Venezuela, con 160 personas a bordo, es una empresa totalmente antioqueña en su estructura financiera, que nació en la Isla de San Andrés y Providencia en el año 1997 con una flota de aviones ATR 42, LET - 410 y MD 83 y 81.En el año 2001 fue adquirida por inversionistas antioqueños al hombre de negocios Hassan Tannir, y desde entonces la sede administrativa, de operaciones y el área comercial de esta aerolínea están ubicadas en el Hangar 73 del Aeroparque Olaya Herrera, de Medellín.-Desde el año pasado ha atraviesa una difícil situación financiera y actualmente analiza propuestas de compra de varios inversionistas, aunque ha expandido sus operaciones en los últimos cinco años y además de operar desde Colombia hacia el Caribe, posee una filial en Costa Rica.Durante este año la compañía de servicios aeronáuticos ha padecido dos siniestros, el más grave de los cuales ocurrió esta madrugada en territorio venezolano cuando volaba con 160 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes.El pasado 26 de marzo, otro de sus aviones, un Let-410, que cubría una ruta en el Caribe colombiano se estrelló cuando despegaba de la isla de Providencia, con doce pasajeros y dos tripulantes que tenía previsto regresar a San Andrés.En ese siniestro murieron ocho personas, incluidos los dos tripulantes, y otras seis resultaron heridas.Por sus dificultades económicas y financieras, a la compañía aérea la Superintendencia de Puertos le aprobó el 9 de julio la reestructuración y quedó con una flota de cinco aviones, y un pasivo que asciende a unos 14 mil millones de pesos.Con este mecanismo aprobado, la aerolínea West Caribbean Airways definió su nuevo plan de vuelo para los próximos años, con el propósito de sanear todas sus deudas en el año 2010.Actualmente rutas hacia unas 20 ciudades colombianas varios destinos en el Caribe y América Central, entre ellos Panamá y Martinica, los dos lugares entre los cuales viajaba el avión siniestrado esta madrugada en Venezuela. Accidentes aéreos en América Latina desde 1995 El accidente aéreo ocurrido esta madrugada en el noroeste de Venezuela, en la Sierra de Perijá, en el que murieron los 160 ocupantes de un avión colombiano, se une a una trágica lista de siniestros similares ocurridos en América Latina.Esta es una relación de los principales accidentes aéreos con víctimas mortales acaecidos en territorio latinoamericano a lo largo de los últimos diez años, la mayor parte en líneas regulares: - 20 de diciembre de 1995.- Mueren 165 personas y cuatro sobreviven al estrellarse cerca de la ciudad colombiana de Cali un avión de la compañía estadounidense American Airlines que había salido de Miami (EEUU). - 7 de febrero de 1996.- Mueren los 189 ocupantes, la mayoría turistas alemanes que regresaban a su país, al caer al Atlántico un Boeing 757 de la compañía turca Birgen Air, frente a las costas dominicanas, nada más despegar de Puerto Plata. - 29 de febrero de 1996.- Mueren las 123 personas que iban a bordo de un Boeing 737 de la compañía peruana Faucett, al estrellarse el aparato cerca del aeropuerto de Arequipa, a unos 1.000 kilómetros de Lima. - 2 octubre de 1996.- Un Boeing 757 de "Aeroperú" cae al mar frente a las costas de Lima, nada más despegar del aeropuerto de esa ciudad, y mueren sus 70 ocupantes, entre ellos un español. - 31 octubre 1996.- Mueren los 96 ocupantes de un Fokker 100 brasileño, que se precipitó sobre un barrio residencial de Sao Paulo. Otras dos personas murieron en tierra. - 20 abril 1998.- Perecen los 53 ocupantes de un Boeing 727 de la empresa Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos fletado por Air France al estrellarse el avión minutos después de despegar de Bogotá. - 5 mayo 1998.- Fallecen 74 personas al caer un Boeing 737-200 en la localidad selvática peruana de Andoas. - 31 agosto 1999.- Mueren 61 personas de un total de 103 que viajaban en un Boeing 737 de la compañía Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) al despegar del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires. - 31 enero 2000.- Mueren 70 personas al caer al mar frente a Los Angeles (EEUU) un avión Boeing 737 de la compañía Alaska Airlines procedente de México, después de que su piloto informara sobre dificultades mecánicas. - 12 noviembre 2001.- Mueren las 255 personas que viajaban a bordo del Airbus-300 de American Airlines que se estrelló en el barrio residencial neoyorquino de Rockaway, en el distrito de Queens, minutos después de despegar rumbo a Santo Domingo. - 17 enero 2002.- Un Fairchild F-28 de la aerolínea estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador se estrella contra el cerro de El Tigre, en territorio colombiano, y sus 26 ocupantes mueren. - 28 enero 2002.- Un Boeing 727-100 de la compañía ecuatoriana TAME se estrella con 92 personas a bordo, 42 de ellas colombianos, cerca de la localidad de Tulcán, fronteriza con Colombia. - 30 agosto 2002.- Veintitrés muertos y ocho heridos en el estado de Acre (norte de Brasil) al estrellarse un avión a escasos metros de la pista de aterrizaje. - 9 de enero 2003.- Un avión Fokker F28 de la compañía peruana Tans, con 46 ocupantes (entre ellos una española), se precipitarse a tierra en las selvas del noreste de Perú. - 25 agosto 2003.- Los 21 ocupantes de un avión de pasajeros mueren al estrellarse el aparato cinco minutos después de despegar de Cabo Haitiano, 260 kilómetros al norte de la capital de Haití. - 14 mayo 2004.- Mueren los 33 ocupantes de un avión que se estrelló en medio de la selva en el estado de Amazonas (Brasil) poco antes de aterrizar en el aeropuerto Eduardo Gomes, de Manaus. - 2 julio 2004.- Cuatro estadounidenses, dos italianas y un panameño mueren al estrellarse un avión ambulancia en el aeropuerto internacional de la capital de Panamá. - 26 marzo 2005.- Al menos ocho personas mueren en el accidente de una pequeña aeronave comercial que despegaba de la isla caribeña colombiana de Providencia. - 16 mayo 2005.- Diez muertos al estrellarse en territorio argentino un Beechcraft Excalibur 65, de la empresa chilena Don Carlos, que transportaba a mineros entre Balmaceda y Chile Chico. - 16 agosto 2005.- Mueren los 160 ocupantes de un avión de la compañía colombiana West Caribean, cuya gran mayoría se presume que son franceses de Martinica, al caer a tierra en la sierra venezolana de Perijá cuando volaba entre Panamá y esa isla francesa del Caribe.