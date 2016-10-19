Vote por Caterine Ibargüen a mejor atleta del mundo 2016

Caterine Ibargüen se ha convertido en una de las deportistas más destacadas y queridas de Colombia.

Hasta el momento acumula cuatro Ligas de Diamante consecutivas y una medalla de oro que recibió en los juegos olímpicos de Rio 2016.

Por estos días la deportista volvió a ser noticia, pues con muchos méritos, logró meterse en la lista de las diez mujeres que disputarán el premio a la mejor atleta de 2016. Una condecoración que entrega anualmente La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y que se anunciará el próximo 2 de diciembre en Mónaco (Francia).

¿Cómo puedo votar?

Según publicó la Federación en sus páginas oficiales, un 25% de la decisión final sobre quien recibirá el galardón recaerá sobre los usuarios de Facebook y Twitter, quienes tendrán la opción de votar por su deportista favorita hasta las 5:00 p.m. del 1 de noviembre. Momento en el que se cerrarán las votaciones.

Si usted quiere votar para que la atleta Catherin Ibargüen consiga este nuevo título lo puede hacer de esta forma:

Facebook: Debe ingresar aquí y dar 'Me gusta' a la publicación con la foto de la deportista.

Twitter: Debe ingresar aquí y retwittear el mensaje donde aparece la foto de la deportista.

Otro 50% del premio dependerá de los miembros del Consejo de la Federación Internacional de Atletismo, mientras que el restante 25%, estará en manos de la familia de la Federación.

La colombiana disputa el premio con estas otras nueve atletas:

Almaz Ayana (ETH)

Ruth Beitia (ESP)

Vivian Cheruiyot (KEN)

Kendra Harrison (USA)

Ruth Jebet (BRN)

Sandra Perkovic (CRO)

Caster Semenya (RSA)

Elaine Thompson (JAM)

Anita Wlodarczyk (POL)