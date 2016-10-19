Vote por Caterine Ibargüen a mejor atleta del mundo 2016
La deportista antioqueña es una de las diez opcionadas para recibir el premio internacional. Usted puede ayudarla a ganar votando a través de Facebook y Twitter.
Caterine Ibargüen se ha convertido en una de las deportistas más destacadas y queridas de Colombia.
Hasta el momento acumula cuatro Ligas de Diamante consecutivas y una medalla de oro que recibió en los juegos olímpicos de Rio 2016.
Por estos días la deportista volvió a ser noticia, pues con muchos méritos, logró meterse en la lista de las diez mujeres que disputarán el premio a la mejor atleta de 2016. Una condecoración que entrega anualmente La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y que se anunciará el próximo 2 de diciembre en Mónaco (Francia).
¿Cómo puedo votar?
Según publicó la Federación en sus páginas oficiales, un 25% de la decisión final sobre quien recibirá el galardón recaerá sobre los usuarios de Facebook y Twitter, quienes tendrán la opción de votar por su deportista favorita hasta las 5:00 p.m. del 1 de noviembre. Momento en el que se cerrarán las votaciones.
Si usted quiere votar para que la atleta Catherin Ibargüen consiga este nuevo título lo puede hacer de esta forma:
Facebook: Debe ingresar aquí y dar 'Me gusta' a la publicación con la foto de la deportista.
Twitter: Debe ingresar aquí y retwittear el mensaje donde aparece la foto de la deportista.
Otro 50% del premio dependerá de los miembros del Consejo de la Federación Internacional de Atletismo, mientras que el restante 25%, estará en manos de la familia de la Federación.
La colombiana disputa el premio con estas otras nueve atletas:
Almaz Ayana (ETH)
Ruth Beitia (ESP)
Vivian Cheruiyot (KEN)
Kendra Harrison (USA)
Ruth Jebet (BRN)
Sandra Perkovic (CRO)
Caster Semenya (RSA)
Elaine Thompson (JAM)
Anita Wlodarczyk (POL)