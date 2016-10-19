6AM W6AM W

Deportes

Vote por Caterine Ibargüen a mejor atleta del mundo 2016

La deportista antioqueña es una de las diez opcionadas para recibir el premio internacional. Usted puede ayudarla a ganar votando a través de Facebook y Twitter.

Catherin Ibargüen, atleta y oro olímpico colombiana. . Foto: Colprensa

Catherin Ibargüen, atleta y oro olímpico colombiana. . Foto: Colprensa(Thot)

Caterine Ibargüen se ha convertido en una de las deportistas más destacadas y queridas de Colombia.

Hasta el momento acumula cuatro Ligas de Diamante consecutivas y una medalla de oro que recibió en los juegos olímpicos de Rio 2016. 

Por estos días la deportista volvió a ser noticia, pues con muchos méritos, logró meterse en la lista de las diez mujeres que disputarán el premio a la mejor atleta de 2016. Una condecoración que entrega anualmente La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y que se anunciará el próximo 2 de diciembre en Mónaco (Francia).

¿Cómo puedo votar?

Según publicó la Federación en sus páginas oficiales, un 25% de la decisión final sobre quien recibirá el galardón recaerá sobre los usuarios de Facebook y Twitter, quienes tendrán la opción de votar por su deportista favorita hasta las 5:00 p.m. del 1 de noviembre. Momento en el que se cerrarán las votaciones.

Si usted quiere votar para que la atleta Catherin Ibargüen consiga este nuevo título lo puede hacer de esta forma:

Facebook: Debe ingresar aquí y dar 'Me gusta' a la publicación con la foto de la deportista.

Twitter: Debe ingresar aquí y retwittear el mensaje donde aparece la foto de la deportista.

Otro 50% del premio dependerá de los miembros del Consejo de la Federación Internacional de Atletismo, mientras que el restante 25%, estará en manos de la familia de la Federación.

La colombiana disputa el premio con estas otras nueve atletas:

Almaz Ayana (ETH)
Ruth Beitia (ESP)
Vivian Cheruiyot (KEN)
Kendra Harrison (USA)
Ruth Jebet (BRN)
Sandra Perkovic (CRO)
Caster Semenya (RSA)
Elaine Thompson (JAM)
Anita Wlodarczyk (POL)

 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad