Son 4.269 casos que tiene la Fiscalía sobre violencia de género en las Farc

Esta vez, hablaremos sobre uno de los capítulos más polémicos: la violencia basada en género. Es decir, todo lo que tiene que ver con acceso carnal violento, aborto forzado, tratos inhumanos y degradantes.



Según conocimos en exclusiva, La Fiscalía tiene registrados 4.269 casos activos de violencia basada en género. Según los registros, la mayor parte de víctimas son menores entre los 14 años y los 18 años y mujeres de la población civil. Además, que el municipio con mayor afectación contra la población civil es Argelia (Antioquia) y que entre el 2001 y el 2002 se registran la mayoría de los casos.



Otra de las cifras aberrantes es que en un año el promedio de abortos obligados de las Farc son alrededor de 1.000.



Todos los años, las Farc han negado este tipo de violencia, incluso, desde La Habana la subcomisión de género ha dicho “en los estatutos se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y se castiga "severamente" el maltrato y el delito sexual”.



Y dicen también que son campañas difamatorias y manipulaciones que pretenden vincular las acciones de la guerrilla con prácticas de violencia sexual, abuso, trata o esclavitud”.



Sin embargo, en el libro de la Fiscalía se asegura que las Farc desde sus inicios han establecido normas claras con las libertades que pueden o no tener las mujeres al interior de sus filas.



Algunos de los lineamientos son



1. Las mujeres combatientes tienen limitada su libertad con relación a contraer matrimonio.



2. Como las mujeres embarazadas y los recién nacidos acarrean costos económicos altos relacionados con la atención medica por ello, dicen las Farc, regulan los embarazos y abortos “ya que un embarazo pone en riesgo a la mujer, al bebé y la seguridad de todo el grupo guerrillero”.



3. Establecieron obligatoria la planificación familiar de las mujeres y autorizó los legrados en caso de embarazos “en caso que una mujer se opusiera le hacen un consejo de guerra y la fusilan o le imponen trabajaos forzados para hacerla abortar. Pero esto, no aplica para todas las mujeres, las esposas o jefes si pueden tener autorización para tener a sus hijos.



Por eso, la Fiscalía determina en este libro que resume la macrocriminalidad de las Farc que, de acuerdo con las conferencias de las Farc en su política reproductiva de las integrantes de la organización, "las Farc está ejerciendo una conducta sistemática y generalizada que vulnera las libertades y derechos a la salud de las mujeres, ya que están sometidas a una anticoncepción forzada, abortos sin consentimiento y esterilización forzada, también, acceso carnal violento, acceso carnal abusivo a menor de 14 años".

