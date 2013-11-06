Gobierno instala Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, instaló este miércoles la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.



"Esta primera reunión del día de hoy resulta de vital importancia para acordar las acciones que aseguren el desarrollo de estos procesos y que nos permitan dar las mayores garantías para los próximos comicios”, señaló el jefe de la cartera política.



Los colombianos elegirán los miembros del Congreso de la República el próximo 9 de marzo, y la Fórmula Presidencial el 25 de mayo. En caso de segunda vuelta presidencial, las elecciones serían el 22 de junio.



En este encuentro, el ministro Iragorri Valencia indicó que se revisarán varios temas en materia financiera, como la negativa de algunos bancos de abrir cuentas a los partidos y movimientos políticos y los topes de financiación establecidos por el Consejo Nacional Electoral.



En los próximos días se adelantarán las reuniones y acciones pertinentes, con el propósito de garantizar la participación y el derecho al voto de todos los connacionales que se encuentran fuera del país.



De otra parte, se incluye en la Comisión la entidad que remplazó al DAS en cuanto al control de los pasos fronterizos, es decir, la Unidad Especial de Migración que asumió dicha función.



"Tenemos el compromiso de garantizar un proceso democrático ampliamente participativo, con escenarios confiables y seguros, libre de presiones y amenazas por parte de grupos delincuenciales", señaló Iragorri Valencia.