Amanezca bien informado con La W este 21 de junio. Foto: Getty Images / ANDREY DYACHENKO( Thot )

La maratónica jornada del Senado al final de la agenda legislativa y las 599 nuevas muertes por COVID-19 son algunas de las noticias de este lunes 21 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Se salvó el proyecto que reduce las vacaciones de los congresistas

La Plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto de debate un proyecto de acto legislativo de autoría del representante Gabriel Santos, con el que se busca reducir en un mes el receso legislativo para que vaya del 16 de diciembre al 16 de febrero y no hasta marzo, como hoy sucede.

El representante Santos celebró la decisión de la Corporación y aseguró que se trata de un paso en la dirección correcta para impulsar las reformas que necesita el Congreso.

"Ocho meses no son suficientes para legislar y ejercer control político en el Congreso. Este es un mensaje que se esperaba y es que el Congreso es capaz de renunciar a algunos de sus privilegios", aseguró

Al tratase de una reforma constitucional, el proyecto tendrá que surtir cuatro debates más, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, para ser promulgado.

Acuerdo de Escazú se hundió en el Congreso

El proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países y que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental y acceso a la justicia en este mismo ámbito, se hundió en el Congreso de la República.

El senador Antonio Sanguino explicó “hoy se termina la tercera legislatura en el Congreso y tenemos que decirle al país que este se hunde sin que se hubiese debatido en el Congreso, sin que se hubiese votado en la comisión segundas conjuntas de Senado y Cámara”.

Además, agregó que: “el presidente se había comprometido con el país y con el continente, Colombia participó en la creación de este Acuerdo y lo había firmado en 2019. El presidente creó una conversación nacional con ambientalistas y con diferentes sectores, lo radicó con mensaje de urgencia y desafortunadamente ayer tuvimos la última cesión de la comisión segunda (..) y finalmente no se pude anunciar el proyecto para hoy que era su fecha límite para la votación.”

En cuanto al papel del Gobierno Nacional, el senador fue enfático al decir que “El presidente y el Gobierno se lavaron las manos, radicaron el proyecto, le dieron mensaje de urgencia y luego no pasó nada. Ninguno hizo el esfuerzo para que el proyecto se radicara”.

Por otro lado, señaló al partido del presidente Iván Duque como el principal opositor de este acuerdo “Siempre vimos una oposición férrea del Centro Democrático (…) finamente pusieron unas maniobras propias de politiqueros de poca monta para evitar que se votara el proyecto y eso hace que hoy se esté hundiendo el Acuerdo de Escazú”.

Por último, el senador Sanguino resaltó la importancia de este proyecto a nivel nacional e internacional.

Congreso fue citado a sesiones extras para debatir sobretasa a la gasolina

El Gobierno convocó al Congreso de la República a sesiones extras, los días 21 y 22 de junio, para discutir el proyecto de ley de sobretasa a la gasolina.

La decisión se tomó por petición de los alcaldes y gobernadores, quienes alertaron por “el inminente riesgo que corren los recursos para los municipios del país por concepto de la sobretasa de la gasolina y el ACPM”.

“De no aprobarse el proyecto de Ley objeto de pronunciamiento, no se podría realizar el recaudo de la sobretasa a la gasolina y el ACPM a partir del segundo semestre del 2021, lo que conllevaría la pérdida de más $1.5 billones por anualidad”, dijo el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, en una carta enviada al ministro del Interior, Daniel Palacios.

En un decreto, la cartera política recordó que esta es una iniciativa parlamentaria multipartidista sobre la cual el Gobierno Nacional presentó mensaje de urgencia el 26 de mayo de 2021.

Colombia registró 599 nuevas muertes por COVID-19

Colombia quedó este domingo al borde de los 100.000 fallecimientos por Coronavirus desde el comienzo de la pandemia al agregar otras 599 muertes, según informó el Ministerio de Salud.

El país, que vive la peor y más letal ola de la emergencia sanitaria, acumula 99.937 decesos, así como 3.945.166 contagios, con los 27.818 que sumó hoy.

Las cifras no ceden desde mediados de abril y solo en lo que va de junio, cuando el país ha tenido las cifras más altas de infecciones y muertes, las autoridades sanitarias han contabilizado más de 530.000 casos y 11.163 fallecidos.

Pese a que en las últimas semanas el Plan Nacional de Vacunación avanza a mayor ritmo, el tercer pico de la pandemia se ha prolongado por más de dos meses y tiene al borde del colapso las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencia de las principales regiones del país.

Las 599 muertes informadas hoy, de las cuales 521 ocurrieron en días anteriores, estuvieron principalmente en Bogotá (185), Valle del Cauca (74), Antioquia (62), Cundinamarca (37), Santander (35) y Nariño (22).

Hoy se procesaron 76.467 muestras, de las cuales 40.878 fueron de tipo PCR y 35.589 de antígenos, para un total de 18,84 millones de pruebas practicadas.

En el país además se han administrado 14.727.526 vacunas, con las 317.532 de ayer, de las cuales 4.656.103 corresponden a segundas dosis aplicadas.

Gobierno reglamenta compra de vacunas por parte de empresas privadas

La Presidencia de la República expidió un decreto en el que reglamenta las alianzas estratégicas prioritarias con empresas para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

La norma señala que estas alianzas se celebrarán con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de convenios, los cuales deberán establecer, como mínimo, los siguientes aspectos:

Las reglas de selección entre las vacunas disponibles en el mercado internacional y que tengan Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE) otorgada por el Invima. La forma de distribución de las dosis una vez sean importadas al territorio colombiano. El protocolo o las reglas para la conservación, almacenamiento y aplicación de las vacunas adquiridas a través de prestadores de servicios de salud que tengan habilitado el servicio de vacunación. La entrega de los aportes al Fondo para la Mitigación de Emergencias (FOME). La obligación de las personas jurídicas de derecho privado, o personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado firmantes, de cubrir todos los costos asociados a las vacunas, entre otros, el valor por dosis, su transporte, almacenamiento, administración y disposición final. Las reglas en materia de asignación de riesgos.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres les entregará a las empresas las vacunas adquiridas a través de las alianzas estratégicas y se deberá definir la población beneficiaria, conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Y además del costo de las vacunas deberá realizarse un aporte, que será transferido por el FOME, para el cubrimiento de posibles contingencias.

“Como garantía de la disponibilidad de recursos para solicitar la oferta al laboratorio fabricante y estimar la cantidad de dosis demandadas, la UNGRD podrá requerir que los recursos a ser girados al FOME, se pongan a disposición en un patrimonio autónomo irrevocable”, concluye el decreto.

Llegaron al país 126.000 dosis de AstraZeneca contra el COVID-19

Un nuevo lote de vacunas AstraZeneca llegó al país este sábado en la mañana, como parte del convenio que tiene el Gobierno Nacional con la empresa distribuidora de estas dosis.

En total son 126.900 vacunas que llegaron al país, lo que le permite a Colombia completar 19.7 millones de dosis, para avanzar en el proceso de inmunización contra el COVID-19, además de continuar con el Plan Nacional de Vacunación, el cual busca completar la aplicación de más de 35 millones de vacunas.

Así mismo, el país completó más de 14 millones de dosis aplicadas de la vacuna contra el Coronavirus, de las cuales 4.5 millones aproximadamente corresponden a la segunda dosis.

El pasado viernes se aplicaron un total de 347.687 dosis de la vacuna, consiguiendo superar por tercer día consecutivo el record de biológicos inyectados, además para la segunda dosis se lograron inyectar cerca de 172.186.

Duque espera que a finales de julio tengan las casas reparadas en Providencia

El presidente Iván Duque y funcionarios del Gobierno adelantaron una agenda de trabajo en Providencia, donde supervisaron el avance de la reconstrucción y construcción de viviendas

El mandatario aseguró que se han reparado más de 500 casas, tras el impacto del huracán Iota, las cuales han sido entregadas a sus propietarios.

“También estuvimos haciéndole seguimiento a las viviendas que están en este momento en intervención, más de 200 viviendas, y lo que esperamos es que para finales del mes de julio tengamos el 100% de las reparaciones de viviendas”, dijo a pesar de que el viernes confirmó que ya se habían reparado todas las casas, lo que calificó como “un hito”.

Durante su recorrido por la isla, también se reunió con las constructoras y aseguró que la meta es entregar todas las viviendas nuevas antes del tiempo estimado.

Igualmente, hizo la entrega de dos sedes de colegios con infraestructura de primer nivel para garantizar la educación de los niños de la isla.

“Estamos avanzando con el sector privado en el hospital, de manera que estamos haciendo la inversión más grande que se haya hecho en la historia de este Archipiélago y aquí, como Gobierno, seguiremos trabajando intensamente hasta cumplir esta tarea de reconstrucción”, señaló.

El gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, señaló que “el avance es significativo” en materia de reconstrucción y que “Providencia quedará mejor de lo que estaba”.

SIC multó con $136 millones a Elizabeth Loaiza por publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de $136,2 millones en contra de Elizabeth Loaiza por incumplir las normas que regulan las condiciones objetivas de la publicidad al transmitir un mensaje que no correspondía con la realidad y configurar así, publicidad engañosa.

La anterior debido a la que la Superindustria demostró que Loaiza emitió una publicidad que pudo afectar el derecho que les asistía a los consumidores a ser protegidos contra la publicidad engañosa, toda vez que publicó en la red social Instagram el producto ‘ProMed Covid-19 Rapid Test’, aseverando que este contaba con registro sanitario en Colombia y que su venta solo se realizaría a Gobernaciones, Alcaldías, hospitales y clínicas.

Sin embargo y teniendo en cuenta los informes requeridos por la SIC al Invima, se pudo comprobar que dichas afirmaciones objetivas no eran ciertas.

Contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante quien profirió la decisión y de apelación ante la delegada para la Protección del Consumidor.

Archivan indagación contra miembros del Ejército por manejo de gastos reservados

La Procuraduría archivó la indagación preliminar que adelantaba contra miembros del Ejército adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia (CCONI) y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (RIMEC) por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta “gastos reservados”.

Según explicó el Ministerio Publico, la Sala Disciplinaria de la Entidad advirtió en su momento de la existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar iniciada en 2017, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa.

El 18 de agosto de 2018 el despacho del viceprocurador General citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados, no obstante, tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar.

Al reanudarse por esta administración la actuación y analizar el material probatorio allegado, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas.

En 2021 precisamente por la irregular y deficiente actuación disciplinaria adelantada por la administración anterior de Carrillo y Cortés, cuya calificación - pliego de cargos - fue declarada nula por violar varios principios procesales, sumado a la mencionada ausencia de pruebas que respaldaran los hechos motivo de investigación, debió declararse el archivo.

Caso por muerte de Dilan Cruz pasa a la justicia ordinaria

Al fallar una acción de tutela la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó trasladar el caso por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, quien recibió un impacto de proyectil tipo bean bag en la cabeza disparado con una escopeta calibre 12, al parecer por el capitán de la Policía Nacional, Manuel Cubillos Rodríguez, quien comandaba un grupo del Esmad.

Las lesiones resultaron fatales y el manifestante murió dos días después en un hospital de la ciudad. Tanto la Jurisdicción Ordinaria como la Jurisdicción Penal Militar iniciaron las respectivas investigaciones penales contra el oficial. Se suscitó conflicto positivo de jurisdicciones, el cual fue resuelto mediante Auto del 12 de diciembre de 2019.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura estimó que, según las declaraciones de algunos uniformados, varios manifestantes estaban lanzando objetos contundentes contra los miembros del Esmad, razón por la cual, la utilización del arma por parte del oficial habría tenido lugar en el contexto de una manifestación que se tornó violenta y requirió el empleo de la fuerza. De este modo, concluyó que la conducta investigada guardaba relación con el servicio.

En desacuerdo con la decisión anterior, la madre del manifestante fallecido instauró acción de tutela. Acusó la providencia de haber incurrido en defecto fáctico y violación directa de la Constitución. En relación con el primero, argumentó que se dejó de lado la valoración de varias entrevistas que, en sentido opuesto a las declaraciones de los policías, señalaban que el Esmad no estaba siendo agredida por los manifestantes y, por el contrario, la reacción fue injustificada y afectó de manera desproporcionada una movilización que se desarrollaba de forma pacífica.

Respecto del segundo defecto alegado, señaló que la decisión desconoce el principio del juez natural, en el marco de una grave vulneración del derecho a la vida, como efecto del uso desproporcionado de la fuerza. Así, solicitó la protección de sus derechos al juez natural, al debido proceso y a contar con un recurso judicial efectivo.

A la cárcel mayor de la Policía por muerte de Santiago Murillo en Ibagué

Un juez envió a la cárcel a Jorge Mario Molano Bedoya, mayor de la Policía Nacional, actualmente suspendido de sus funciones en la Metropolitana de Ibagué.

Molano fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de homicidio agravado del que fue víctima Santiago Murillo Meneses, de 19 años de edad, quien murió el pasado 1 de mayo en la capital tolimense en medio de protestas violentas.

La Fiscalía evidenció que el proyectil que impactó a la víctima habría sido disparado por el arma del oficial imputado; para entonces, comandante de la Estación Policía Norte.

Según los testimonios recaudados, el implicado habría estado en el lugar de los hechos cuando el joven iba camino a su residencia. También afirman haber presenciado cuando un grupo de personas le pidieron a Molano Bedoya que ayudara a la víctima herida; pero, habría hecho caso omiso.

En el marco de la audiencia se compulsaron copias para investigar presuntos actos de corrupción que se podrían haber presentado.

Más de 25.000 colombianos se encuentran exiliados por cuenta del conflicto

En el marco del Día Mundial del Refugiado la Unidad de Víctimas reveló que debido al conflicto armado que azotó al país, 25.880 colombianos han salido exiliados a otras naciones.

De acuerdo con las cifras de esa entidad humanitaria el país que ha recibido la mayor cantidad de ciudadanos colombianos exiliados es Ecuador con el 32% de las víctimas. En segundo lugar, se encuentra Venezuela con el 15,4%, Canadá tercero con el 12,3% y cuarto España con el 10,6% de connacionales en el exilio.

El delito que han sufrido mayormente los exiliados y que ha obligado su salida del país es el desplazamiento forzado con un 82%.

En relación con la caracterización demográfica, el 11% de las víctimas hace parte de la población negra, raizal y palenquera. Además, el 3,6% pertenecen a comunidades indígenas.

Desmovilizados de Farc pidieron perdón por crímenes cometidos en Huila

Con el apoyo de la Comisión de la Verdad en su seccional Huila algunos exmandos del Bloque Sur de la extinta guerrilla de las Farc pidieron perdón por varios crímenes cometidos contra la población civil en los municipios de Acevedo, San Adolfo y Palestina en el departamento del Huila.

Uno de los crímenes por los que los desmovilizados rindieron disculpas fue el asesinato del líder Alcides Papamija, quien fue erróneamente señalado de ser informante del Ejército. Allí la exguerrillera Nidia Arcila, conocida como la Cacica pidió perdón a la familia del líder comunitario.

"Eso generó un daño irreparable tanto para ustedes como para la comunidad porque Papamija porque era muy querido por la comunidad (...) Que este hecho por parte de nuestra organización no se vuelva a repetir, ese es el compromiso" señaló Arcila.

Zuleima Papamija, líder de víctimas e hija de Alcides aceptó la explicación.

"Mi papá fue solamente a avisar que mi hermano se había ido a estudiar y necesitaba la libreta militar. Probablemente había informantes, para finalizar el duelo, fue un terrible error" manifestó Papamija.

Además de Arcila, en el acto conmemorativo estuvieron presentes exmandos de la guerrilla como Fabián Ramírez y Omaira Rojas conocida "como Sonia".

Por parte de las víctimas asistieron cuatro grupos que representaban la ocurrencia de tres crímenes conmemorativos.

¡Luchó, sufrió y ganó! Tolima es campeón tras vencer a Millonarios en El Campín

Millonarios y Tolima disputaron este domingo un partidazo emocionante en la gran final del Fútbol Profesional Colombiano, partido lleno de oportunidades de gol para ambos equipos.

No obstante, al final del juego el fútbol le ‘sonrió’ al equipo dirigido por Hernán Torres, quienes se proclamaron campeones luego de vencer a Millonarios 2-1 (global 3-2) en el estadio El Campín de Bogotá.

En el primer tiempo, el equipo ‘embajador’ tuvo varias oportunidades hasta que en el minuto 24 el joven atacante Daniel Ruiz sacó un fuerte remate que terminó dentro del arco defendido por Álvaro Montero.

Desde ese momento hasta el final del primer tiempo, Millonarios manejó el ritmo del partido, logrando que el Tolima no le hiciera daño.

Ya en la segunda mitad, el cuadro ‘vinotinto y oro’ mostró su ímpetu, acorralando a los locales y con dos anotaciones de Juan Fernando Caicedo (minutos 60 y 69), el Deportes Tolima se impuso en tanto en el marcador como en el trámite del juego.

En los últimos suspiros del partido y viendo el resultado adverso, los jugadores de Millonarios generaron varias situaciones de ataque, pero ninguna clara de gol.

Con este nuevo título, Tolima consigue su tercer campeonato en el FPC.

Primera derrota de Rueda: Colombia perdió 1-2 ante Perú

Perú respiró con triunfo 2-1 ante Colombia este domingo en Goiania y volvió al ruedo tras un pésimo debut en el Grupo B de Copa América-2021, mientras los cafeteros que empezaron en lo alto pierden impulso y dejan serias dudas.

Sergio Peña estuvo en el lugar y el momento indicado para anotar a los 17 minutos el gol de la apertura para Perú. Colombia llegó al empate a los 52 con un penal que cambió por gol Miguel Borja, pero la suerte estuvo del lado incaico y una confusión en el área provocó que Yerry Mina anotara en contra (64) el definitivo 2-1 a favor de los peruanos.

El partido premió la fortaleza anímica de un equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca que pegó en los momentos justos y sin complejos defendió, ante un rival por momentos confundido, la ventaja conseguida.

Brasil, que tuvo fecha libre, lidera el Grupo B con seis puntos, seguido de Colombia que se estacionó en cuatro y Perú suma tres. Venezuela es penúltimo con dos unidades, tras firmar agónico empate ante Ecuador (2-2) que cierra con una unidad.