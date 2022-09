Regresa Sofitel Wine Days 2022, lo mejor del vino y su cultura en Cartagena

Llega el evento más esperado por los conocedores y amantes del vino en la ciudad de Cartagena: Sofitel wine days 2022. Este año, el hotel Sofitel Legend Santa Clara ha organizado diferentes eventos durante los meses de septiembre y octubre que lo harán disfrutar de una completa selección de los mejores vinos del mundo.

Este evento se replica a nivel internacional e incluye diferentes actividades especiales donde el vino es el protagonista. Esto tiene como objetivo celebrar el inicio de la cosecha que tradicionalmente se hace en estos meses de septiembre y octubre en el hemisferio norte y, particularmente, en Francia.

En esta edición de SOFITEL WINE DAYS 2022, Sofitel Legend Santa Clara tendrá una programación de actividades y experiencias para disfrutar de la mejor selección de vinos.

Invitada de lujo

SOFITEL WINE DAYS 2022 recibirá como invitada especial a la argentina Valeria Gamper, quien se convirtió en la Mejor Sommelier de las Américas 2022, un concurso organizado por la ASI (Association de la Sommellerie Internationale), disputando el título con otros 20 sommeliers de todo el continente. Este concurso internacional –Best Sommelier of the Americas 2022– es uno de los más exigentes para profesionales del vino y requiere un nivel de preparación que incluye cata, servicio, historia, geografía, vitivinicultura y gastronomía. Valeria también ganó un lugar en París 2023 donde se elegirá al Mejor Sommelier del Mundo, una competencia organizada por ASI con mucha más complejidad.

Y es que desde muy joven se despertó su amor por las bebidas, cuando hizo un curso de Bartender cuando estaba estudiando Administración Hotelera. Con el paso del tiempo y con más experiencia en trabajar en servicio, decidió estudiar Sommellerie en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas ¨CAVE¨, en Buenos Aires, lo que la llevó a descubrir otras culturas y formas de vivir el vino.

“Esto me permitió profundizar cada vez más en los temas y llevarme al límite para el perfeccionamiento. Soy muy curiosa, e inquieta, y me gusta seguir aprendiendo y ver hasta dónde puede llegar”. Dice Glamper

Luego de varias oportunidades en el mundo del vino, hoy tiene WSET Level 3 Award in Wines and Spirits (Pass With Distintion), y los niveles I & II de Court of Master Sommeliers, obteniendo el puntaje más alto en ambos niveles. En el año 2019 ganó el Concurso Mejor Sommelier de Argentina, organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers.

Es parte de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Sommeliers, colaboró además escribiendo para la misma y para Wines of Argentina, y formó parte del cuerpo docente de CAVE.

Valeria estará acompañando las actividades del SOFITEL WINE DAYS 2022 en la feria del Vino y en la gran cena que se llevará a cabo en el restaurante 1621, donde maridará el menú degustación.

Viernes de catas

Cada viernes de septiembre y octubre a las 5 de la tarde se realizará una CATA magistral con reconocidos enólogos invitados, quienes presentarán lo más destacado de los vinos de diferentes regiones del mundo con una selección especial cada semana, dónde de la mano de sommeliers y expertos se apreciará y conocerá más sobre esta bebida.

Entre las casas invitadas para las CATAS están: Inverleoka, Dislicores, PDC, Meico, Marpico, DLK, Dismel, La Mesa de Don Alfonso, Novili, y NaosCo y los vinos de estas empresas estarán expuestos durante una semana en el hotel para quienes quieran conocer más de las bondades de estas etiquetas.

Cena con champagne

El 27 de septiembre se realizará una Cena Maridaje con Champagne Taittinger, en el restaurante 1621. El champagne es un estilo de vino único, reconocido mundialmente. Lo hace especial su origen con clima y suelo, además de su proceso de elaboración y su tradición. Gracias a ello, es un vino gastronómico por excelencia, acompañando y resaltando amplias gamas de sabores en el paladar. Estará el representante de la marca Taittinger, una de las bodegas más prestigiosas de champagne.

Feria del vino, la única de Cartagena

El 18 y 19 de octubre, el hotel Sofitel Legend Santa Clara abre en el Salón Santa Clara (Antigua Capilla), la IX versión de la Feria del Vino Cartagena de Indias 2022 única en la ciudad y con la participación de las casas más importantes, quienes ofrecerán mesas de degustación, premiación al mejor vino de la feria y conversatorios con expertos como Valeria Glamper, la mejor sommelier de las Américas, ganadora del concurso de la ASI (Association de la Sommellerie Internationale), José Rafael Arango, Certified Sommelier y WSET 3, entre otros.

La Feria abre los dos días a partir de las 3:00 de la tarde y cierra a las 9:00 de la noche. Es abierta al público y se espera la visita de todos los cartageneros, visitantes, además de propietarios de Centros de Consumo, gerentes de hotel, administradores, jefes de compra, directores de alimentos y bebidas como sommelier y estudiantes de Escuelas Gastronómicas y de Hotelería.

Cena gourmet 1621

Sofitel Wine Days 2022 cierra en el restaurante 1621, con un menú degustación creado por el Chef Dominique Oudin, dónde el maridaje será el centro de la experiencia. La Sommelier residente del hotel Ana María Buitrago y la Sommelier Invitada Valería Glamper han seleccionado los vinos para el disfrute del paladar.