Gobernación de Bolívar e Iderbol cumplieron al barrio Canapote

En una primera visita que realizó el Gerente de Iderbol, Pedro Alí, hace 15 días al barrio de Canapote, se comprometió con apoyar al mejoramiento de la plaza de este barrio; hoy el funcionario del Bolívar Primero, llegó y cumplió este compromiso, entregando a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Luisa Pacheco, 240 metros cuadrados de Mallas, pintura para el escenario y apoyo con la mano de obra, para el mejoramiento de las luminarias.

Esta plaza que es tradicional en la ciudad de Cartagena y que ha visto nacer a grandes jugadores de la pelota caliente, hoy no se encuentra en buen estado, por esta razón la Gobernación de Bolívar, a través de Iderbol, atendió el llamado de la comunidad deportiva de Canapote.

“Con la participación comunitaria no se puede jugar, hay que cumplir inmediatamente, así se debe actuar en lo público y aquí con el apoyo de la Junta Acción Comunal, hoy estamos demostrando que no estamos mamando gallo, que esto no es un juego, y que Iderbol y Bolívar Primero van en serio con las comunidades de Cartagena, aportando a la adecuación de muchos escenarios deportivos” expresó Pedro Alí, Gerente de Iderbol.

Más de 1.000 deportistas en las disciplinas deportivas como Beisbol Infantil, Sóftbol Femenino, Fútbol y Kick Ball, realizan a diario sus entrenamientos en esta plaza deportiva, que hoy gracias al Iderbol, mostrará una mejor cara en su infraestructura.

Luisa Pacheco, la actual presidenta de la Junta de Acción Comunal de Canapote, recibió con mucha alegría este apoyo y expresó que “Doy gracias a Dios y a la buena voluntad del Gerente Pedro Alí, así es que funciona esto, con buena voluntad política, porque ahí es donde se cumplen las políticas públicas de nuestras comunidades. Esto va a fortalecer a muchos deportistas de Cartagena, esto es seguridad deportiva, porque el hacer deporte, mantiene a los jóvenes ocupados”.