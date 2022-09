Octava ciclovía dominical en Cartagena se tomó la avenida Santander

La Alcaldía de Cartagena le sigue cumpliendo a la ciudadanía con su tradicional ciclovía dominical. El encuentro fue en la Avenida Santander, desde el sector de Las Tenazas hasta el puente de Crespo. Cientos de personas participaron de esta jornada deportiva en un trayecto de 2.6 kilómetros.

“Esta es una actividad muy sana, saludable, deportiva, para tu salud y para prolongar tu vida. Tenemos running de 4 y 8 kilómetros, además, acompañamos a todos los ciclistas, y de paso los invitamos a que usaran todos los elementos de seguridad. Hago un llamado de atención a todos los conductores de vehículos que respeten a los ciclistas, y demás deportistas”, manifestó el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.

Hemos activado a más de 4.000 personas en torno al deporte: IDER

La directora del Instituto de Deporte y Recreación -IDER, indicó que la Alcaldía de Cartagena, de la mano de sus dependencias, continúa fortaleciendo estos espacios deportivos que benefician la salud de la ciudadanía.

“Ya llevamos activadas alrededor de unas 4.000 personas en torno al deporte, recreación y al aprovechamiento del espacio público y del tiempo libre. Seguiremos en los próximos meses desarrollando la ciclovía dominical, además de Actívate Running y otras actividades físicas. La Alcaldía ratifica su compromiso con la ciudad, con los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, y en general con todos los aficionados de todas las disciplinas deportivas”, sostuvo Viviana Londoño, directora del IDER.

De la misma manera, el gerente de Espacio Público y Movilidad, Camilo Blanco, añadió: “seguimos invitando a todas las familias cartageneras para que hagan parte de la ciclovía dominical. El día de hoy ha sido una jornada exitosa y de verdad estamos muy contentos porque se genera esa cultura de la sostenibilidad y del deporte, y apropiarnos cada día de los espacios públicos de la ciudad”.

Es una excelente iniciativa deportiva: ciudadanos que participaron de la ciclovía dominical

La octava versión de la ciclovía dominical se realizó en la Avenida Santander; con esta jornada se sumaron más ciudadanos, quienes calificaron esta estrategia como una importante iniciativa deportiva.

“Hoy me uno por primera vez a esta jornada que está haciendo la Alcaldía de Cartagena, me parece un espacio sano, amplio, cómodo, con todas las medidas de seguridad, y qué bueno que se siga implementando cada 15 días porque los amantes del running necesitamos estos espacios. Estamos en una lucha constante de tener hábitos saludables y hacer ejercicio constantemente y creo que este es el espacio adecuado, gracias alcaldía y gracias IDER”, expresó Javier Ávila.

“Me sumé a la actividad de la ciclovía en este domingo maravilloso, con vista al mar, para andar en la bicicleta y caminar un poco también”, dijo Michael Robles, deportista.

“Es primera vez que me uno a esta jornada de la Alcaldía, me siento excelente, me parece una buena iniciativa”, dijo Ronald Puello, quien estuvo acompañado de su hija en este espacio deportivo.